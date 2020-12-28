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Güdül, cazibe merkezi oluyor

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Güdül’ün İç Anadolu Bölgesi’nde “sakin şehir” ünvanını elinde bulunduran tek ilçe olduğunu hatırlatarak, “Güdül, yeni dönemde cazibe merkezi olma yolunda” dedi.
Güdül, cazibe merkezi oluyor


Ankara’da Birlik Derneği Genel Başkanı Bayram Mutlu, Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın ile sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptı. Yayında konuşan Belediye Başkanı Yalçın, Güdül’ün İç Anadolu Bölgesi’nde sakin şehir ünvanını elinde bulunduran tek ilçe olduğunu hatırlatarak, tarım ve hayvancılığın yanı sıra ilçede turizminde geliştiğini kaydetti. Yalçın, “Güdül’ün tarihi, fiziki ve kültürel yapısı bozulmamıştır. Birçok alanda birinci sıradayız. Güdül, yeni dönemde cazibe merkezi olma yolunda. Herkesi şirin ilçemize bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

TURİZM CANLANIYOR
Yapılan programda konuşan Yalçın, katılımcılara Güdül’ün tarihi hakkında bilgi verdi. Güdül’ün geçim kaynağının tarım ve hayvancılık olduğuna dikkat çeken Yalçın, son yıllarda bu geçim kaynağına turizmin de eklendiğini kaydetti. Güdül’de turizmin canlanmaya başladığını ve geçim kaynağına dönüştüğünü söyleyen Yalçın, Güdül’ün tarihi güzellikleri ve yapısı ile bozulmamış şirin bir şehir olduğunu vurguladı.

İÇ ANADOLU’ DA TEK “SAKİN ŞEHİR”
Güdül olarak slow city (cittaslow) diye tabir edilen sakin şehir anlamına gelen  belgeyi aldıklarını hatırlatan Yalçın, “Dünyada 52 ülkede var. Ülkemizde ise 18 ilçe buna sahip. İç Anadolu Bölgesi’nde ise tek sakin şehir ünvanına sahip olan biziz. 73 kriteri var ve sıkı bir şekilde denetim yapılarak bu unvanı veriyorlar. Bizim ilçemiz çok yüksek bir puanla bu unvana sahip oldu. İlçemizin fiziki yapısı ile kültürel yapısının bozulmaması bu unvan için önemli bir nokta idi. Bu yüzden biz yüksek bir puan aldık” dedi.

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YENİ PROJELER GELİYOR
Güdül’ü neden ziyaret edelim sorusuna ise Kirmir Çayı’nı hatırlatarak cevap veren Yalçın, Kirmir Çayı’nın en güzel noktalarının ilçe sınırları içerisinde olduğunu söyledi. Bunun yanı sıra Sorgun Göleti’ne de yeni projeler yapacaklarını hatırlatan Yalçın, İnönü Mağaraları’na da seyir cam terası yapmayı düşündüklerini belirtti. Yalçın, yapılacak cam terasın bölgede eşi ve benzeri olmayacağını da sözlerine ekledi. 

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LEBLEBİ İMALATHANELERİ ÇOĞALACAK
Yalçın, Güdül’de leblebi üretiminin önemli olduğunu da vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti, “İlçemizde iki leblebi imalathanemiz var. Onları çoğaltmaya çalışıyoruz. Leblemizden tutunda üvezimize kadar yöreye ait birçok ürünümüz var.  Vatandaşlarımız geldikleri zaman memnun kalırlar.”

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KAYIP ŞEHİR BULUNDU
“Roma dönemine ait kayıp bir antik şehir de ilçe sınırları içerimizde yer alıyor. 350 dönüm sit alanı üzerinde çalışmalar sürüyor. Roma hamamımız ortaya çıkmış durumda, bu kayıp şehri de en kısa zamanda ortaya çıkarıp, turizme kazandıracağız.”

TERMAL TURİZM CANLANACAK
“Bunun yanı sıra termal turizmin kalkınması içinde çalışmalarımız sürdürüyoruz. Kısa bir süre içerisinde ilçede termal turizmi zirveye taşıyacağız. Bunun için sondaj çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. 2021 yılı içerisinde jeotermal çalışmalarımız bitmiş olacak.”

ÜVEZ, HÜNNAP, LEBLEBİ, ET
Güdül’ün temiz bir havaya sahip olduğunu hatırlatan Yalçın, önümüzdeki günlerde Güdül’de yayla turizmini güçlendirmek için yeni projeler hazırladıklarını da kaydetti. Yalçın, “Ankara’da ilçemizin yöresel ürünlerinin satılacağı bir market açmayı düşünüyoruz. Yöresel ürünlere rağbet arttı. Son yıllarda etimize olan ilgi arttı. Açık hayvan pazarı kurmayı düşünüyoruz. Yaylalarımız kekikle dolu olduğu için etimiz lezzetli oluyor. Ayrıca üvez, hünnap ve leblebide Ankara’da birinciyiz. Hünnap ile ilgili çalışmalarımız var. Denizli’den 10 bin adet hünnap fidanı getiriyoruz. İsteyen hemşerilerimize vereceğiz. Yerini dahi biz kazacağız. Vatandaşa da yetiştirmesi kalacak. Satışı da iyi. Pazar sorunu da yok. Bu yıl bu işi bitireceğiz”

ÜRETİMİ GÜDÜL’E TAŞIYACAK
Ankara Keçisi’ne en çok sahip olan ilçelerden biriyiz. Ankara Keçisi bizim öz malımızdır. Yüzyıllar önce Orta Asya’dan atalarımızla birlikte gelmiştir. Tiftiği ve eti çok değerlidir. Yıllardır ırkı ıslah ediliyor. Güdül’de 5 bin başlık bir üretim çiftliği yapacağız. Ankara Keçisi’nin merkezi Güdül olacak. Zaten 80 bine yakın Ankara Keçimiz bulunmakta. Türkiye’deki Ankara Keçisi’nin yüzde 53’üne sahibiz. Bu proje 20 milyon değerinde. 3 bin dönüm arazi üzerinde kurulacak. Üretimi Güdül’e taşıyacak” şeklinde konuştu.

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Emrah Özcan/İLKSAYFA

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