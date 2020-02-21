Güdül Devlet Hastaneleri Listesi.. Güdül’deki Devlet Hastanelerinin Adresleri ve Telefonları 2020

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Çeşitli rahatsızlıklardan dolayı tedavi olmak için Güdül ’e yolu düşen ya da akrabalarını hastanede ziyaret etmek isteyen vatandaşlarımız, Güdül’deki hastanelerin isimlerini, adreslerini ve telefon numaralarını merak etmektedir. Sizler de Güdül’deki hastaneler nerede? diye merak ediyorsanız haberimizi okuyun.
GÜDÜL DEVLET HASTANELERİ LİSTESİ 2020
Güdül'de hangi devlet hastaneleri var? Nasıl giderim?
GÜDÜL
GÜDÜL DEVLET HASTANESİ
Yukarı Mah. Sağlık Sok. 1 Güdül, Ankara
İletişim: 0 (312) 728 02 09
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