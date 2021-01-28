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Güdül Okuyor

Güdül Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği kitap okuma etkinliği yarın sona eriyor. 27-30 Ocak tarihleri arasını kapsayan etkinlik çerçevesinde kitap okuma anının fotoğraflarını paylaşanlar arasında kura ile belirlenecek 3 kişiye tablet hediye edilecek.
Güdül Okuyor

Güdül Milli Eğitim Müdürlüğü, korona virüs nedeniyle evlerde daha fazla vakit geçirilen şu günlerde, örnek bir çalışmaya imza atarak, kitap okuma etkinliği düzenlemişti. Güdül MEM’in gerçekleştirdiği "Okuyorum öyleyse varım" adlı kitap okuma etkinliği yarın sona eriyor. 

erzurumda-baslatilan-evde-kitap-okuma-kampanyasina-sosyal-medyada-buyuk-ilgi.jpg27-30 Ocak tarihleri arasını kapsayan etkinlikle, Güdül halkının evlerinde ailece kitap okumaya teşvik edilmesi hedefleniyordu. Etkinliğe ilgi büyük olurken, Güdüllüler kitap okudukları anı fotoğraflayıp “Güdülokuyor” etiketi ile sosyal medyadan paylaşıyorlar. Milli Eğitim, etkinlik çerçevesinde kitap okuma anının fotoğraflarını paylaşanlar arasında kura ile belirleyeceği 3 kişiye tablet hediye edecek.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Aslan, Güdül halkını evlerinde ailece kitap okumaya teşvik etmek üzere düzenledikleri etkinlikle ilgili "Okumanın, öğrenmenin yaşı yoktur. Bu anlamda ilçemizde yaşlı, genç herkesi okumaya davet ediyoruz. 'Güdülokuyor' etiketi ile sosyal medyadan ailece kitap okurken çekilen fotoğrafları paylaşanlar arasında kura ile belirlenecek 3 kişiye tablet hediye edeceğiz" dedi.

İLKSAYFA- Mert Yılmaz

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