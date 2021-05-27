Güdül’ün incisinde çalışmalar başladı

Doğa ve tarihin bir arada bulunduğu Güdül’ün incisi İn-önü Mağaraları'nda yeni piknik alanları oluşturmak için çalışmalar başladı.

Ankara’nın tek sakin ilçesi Güdül’de bulunan tarihi İn-önü Mağaralarında yeni piknik alanları oluşturmak için Güdül Belediyesi harekete geçti. Başkentin en çok ziyaret edilen alanlarından birisi olan bölgede yapılan çalışmaları Güdül Belediye Başkanı Muzaffer yalçın yerinde inceledi. Yalçın, amaçlarının hemşehrilerine en güzel şekilde hizmet etmek olduğunu söyledi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Konu hakkında sosyal medyadan paylaşım yapan Başkan Yalçın, “İlçemizin incisi tarihi İn-Önü Mağaralarında çalışmalar ekiplerimiz tarafından hummalı bir şekilde devam ediyor. Yapılan çalışmaları yakından takip ederek incelemelerde bulunduk. Tek gayemiz siz değerli hemşehrilerimize en güzel şekilde hizmet etmektir” ifadelerini kullanıyor.

İLGİ YOĞUN

Yalçın, "İlçe merkezine oldukça yakın bir yer olan İnönü Mağaraları bölgesinde, gerek mağaralar gerek vadiden geçen Kirmir Çayı kenarında vatandaşların rahatlıkla gidip eğlenebileceği, çayını içebileceği piknik alanları oluşturuyoruz. Mağaralar bölgesi gerek görselliği ve gerek içinden geçen Kirmir Çayı ile insanların ilgi gösterdiği yerlerin başında geliyor. Biz de bu alanda düzenleme yaparak piknik alanlarını çoğaltıyoruz” diyerek çalışmalar hakkında bilgi veriyor.

TİFTİK KEÇİSİ YERLEŞTİRİLDİ

Bunun yanı sıra Güdül'e gelen misafirleri bilgilendirmek amacıyla daha önce ilçenin girişlerine yerleştirilen Cittaslow Güdül levhalarının önünde Başkent ve Güdül'ün simgesi Tiftik Keçisi maketleri de yerini aldı.

İN-ÖNÜ MAĞARASININ TARİHİ

Bizanslılar döneminden kaldığı tahmin edilen, dağın içini oymak suretiyle yapılan bu mağaralarda, merdivenlerle kat kat yukarılara çıkılıyor. İç Anadolu'daki Ürgüp-Göreme mağaralarıyla benzerlik gösteren İnönü Mağaraları, merkezi yerdeki kilisesi ile bir köy topluluğunu andırıyor. Kirmir Çayının zamanla altını oyduğu dağın parçalanmasıyla yukarı katlara çıkan merdivenlerin bazıları açıkta kalmış tarihi bir görünüm sergiliyor.

BİNLERCE YIL ÖNCESİNE DAYANIYOR

Güdül çevresinde tarih öncesi çağlardan beri popüler bir yerleşke olduğu yönünde ciddi bulgulara rastlanırken bugün hala bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Bilinen tarihi kaynaklara göre ise M.Ö. 2000 yıllarında Etiler’in burada hüküm sürdüğü tahmin ediliyor. Hatta kayalardaki mağaraların Etiler döneminde kullanıldığı öne sürülüyor.

BİZANSLILAR DAHİ YAŞADI

M.Ö. 8. yüzyılda Friglerin buraya hakim olduğu tahmin ediliyor. Güdül'ün Romalılarca Hristiyanlığın yayılması döneminde kullandığı konusunda çeşitli bulgulara rastlanırken, hatta İn Önü diye bilinen bölgede mağara girişlerinde çeşitli hac işaretleri yer almaktadır. Yine Bizanslıların yaşadığına dair de çeşitli bilgiler yer alıyor.

Emrah Özcan/İLKSAYFA