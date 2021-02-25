Keçiören Belediyesi tarafından Hasköy Mahallesi’ne inşa edilen Gül Kreş Adası hizmete açıldı.

Açılışta konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Kreş ve kütüphane sayımızı Keçiören'de artıracağız. Kreşlerimiz her yerden daha uygun fiyata hizmet vermektedir. Bizim amacımız ticaret yapmak değil, vatandaşımıza hizmet etmektir. İmkânı kıt olan, çalışan anne ve baba ucu ucuna geçinerek çocuklarına bir gelecek hazırlamak istiyor. Bu anlamda bizim de güzel yarınlar için bu çocuklarımıza destek olmamız gerekiyor. Dolayısıyla kreşlerimiz önemli hizmet noktalarıdır.” dedi.

Altınok, 200 öğrenci kapasiteli Kreş Adası’nda eğitim gören minik öğrencilere parlak bir gelecek hazırlamak için uzman kadro oluşturulduğunun da atını çizerek, “Milletlerin ve devletlerin geleceği çocukları ve gençleridir. Onları nasıl yetiştirirsek ülkemizin geleceği de ona göre şekillenir. Dolayısıyla bu eserler geleceğimize attığımız imzalardır; geleceğe attığımız tohumlar ve diktiğimiz fidanlardır.” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ALTINOK: ÇOCUKLARIMIZ ANNE ŞEFKATİ GÖRÜYOR

Altınok konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Çocuklarımıza, yavrularımıza, meleklerimize, miniklerimize ve çiçeklerimize güzel bir eser yaptık. Onları her alanda yetiştirecek; anne sevgisini, anne şefkatini gösterecek bir kreşi daha şehrimize kazandırdık. Kreş çalışanlarımızın buraya gelen çocuklarımıza kendi evlatları gibi bakmaları gerektiğini her fırsatta söylüyorum. Hatta onların üzerine daha fazla titremeleri gerektiğini, daha hassas olmalarını ve bunun bir vebal olduğunu sık sık dile getiriyorum. Burada kırılan dökülen kalbin sorumluluğu ve vebali büyüktür.”

Başkan Altınok konuşmasının sonunda açılışa katılan davetlilerle birlikte kurdele keserek Gül Kreş Adası’nın açılışını gerçekleştirdi. Daha sonra buradaki sınıfları tek tek gezerek kreşte bulunan çocuklarla pasta kesti.