Gül'den önemli açıklamalar: Cezaevlerinde koronavirüs vakası var mı?

Adalet Bakanı Gül, "Cezaevlerinde pozitif koronavirüs vakasına rastlanmamıştır." dedi.

Kovid-19'a yönelik yeni tedbirlerin değerlendirildiği toplantının ardından açıklama yapan Bakan Gül, "Cezaevlerinde pozitif koronavirüs vakasına rastlanmamıştır." dedi.

"Nöbet sistemine geçildi"

Bakan Gül, "Adliyelerde, bölge adliye mahkemelerinde adli hizmetlerin yeteri kadar hakim ve savcı ile yürütüleceği şekilde nöbet sistemine geçildi." diye konuştu.

Ertelenen duruşmalar

Gül, "Ertelenen duruşmalar ve sürelerle ilgili mağduriyet yaşanmaması için kısa zamanda adım atılacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Noterlikler dönüşümlü hizmet verecek"

Gül, noterliklerin dönüşümlü hizmet vereceğini açıkladı.

"İzolasyon tedbirini ihlal suçtur"

Koronavirüs salgınına karşı izolasyonun önemine işaret eden Gül, "Hastalık belirtisi olan vatandaşlarımızın izolasyonu zorunludur. Bu tedbiri ihlal eylemi suçtur." dedi.