Gülhane’den kiralık kafeterya ve içecek otomatı yeri

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi’nde bulunan 3 kafeterya ile 29 adet yiyecek içecek otomat makinesi yeri ihaleyle kiraya verilecek.
Ankara Keçiören'de bulunan Gülhane Hastanesi'ndeki kafeteryalar yer karşılığı kullanılmak üzere 10 ay süreyle kiralanabilecek. İlk kafeteryanın 10 aylık tahmine kira ücreti 127.650 TL.
29 adet yiyecek içecek otomatları yeri için 10 aylık tahmini kira ücreti ise 90.480 TL.
İhale tarihi de 15.02.2021.
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