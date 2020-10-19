  • BIST 1.207
  • Altın 484,238
  • Dolar 7,8734
  • Euro 9,2761
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 16 °C
»

Gülistan Doku için 5 günde 60 saat dalış yapıldı

TUNCELİ'de, 5 Ocak'tan bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku (21) için 18 Ağustos'ta sonlandırılan ve 5 gün önce yeniden başlatılan arama çalışmaları sürdürülüyor.
Gülistan Doku için 5 günde 60 saat dalış yapıldı

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak sabahı kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi, kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Ailenin ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı. AFAD Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ankara, Denizli, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Manisa ve Kahramanmaraş büyükşehir belediyeleri, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerden ekipler ile AFAD gönüllülerinden oluşan 542 kişilik personel tarafından 88 araç, 38 bot, 10 ROV cihazı, 6 dron, 4 sonar, 3 arama köpeği ile Uzunçayır Baraj Gölü'nde ve karada arama çalışması yapıldı. Aramalar, 225 gün sonra 18 Ağustos'ta Tunceli Valiliği tarafından sonlandırıldı.

289 gündür haber alınamayan Gülistan Doku için valilik koordinesinde 15 Ekim'de Uzun Çayır Baraj Gölü'nde yeniden arama çalışmaları başlatıldı. Çalışmalara AFAD, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 20'si dalgıç 45 kişilik profesyonel ekip katılıyor. Sabah erken saatlerde başlatılan arama çalışmalarında dalgıç ekipler, Sarı Saltuk Viyadüğü çevresinde dalış gerçekleştirdi. Dalışlarda 3 su altı arama robotu da kullanılıyor. Sonar cihazı ile de baraj kapaklarının bulunduğu bölgede arama yapılırken, 5 günde toplam 60 saatlik dalış gerçekleştirildiği belirtildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Van merkezli 5 ilde terör operasyonu: 6 gözaltı19 Ekim 2020 Pazartesi 16:47
  • Damperi açılan kamyon, yön tabelasını yıktı19 Ekim 2020 Pazartesi 16:45
  • Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İngiliz mevkidaşı Raab ile görüştü19 Ekim 2020 Pazartesi 16:43
  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Kıbrıs Türklerinin iradesini inkar politikasından vazgeçmenin zamanı geldi19 Ekim 2020 Pazartesi 16:42
  • Antalya'da 6 araç birbirine girdi: 6 yaralı19 Ekim 2020 Pazartesi 15:55
  • Sahte alkolden 7 gündür yoğun bakımda tedavi gören kişi kurtarılamadı19 Ekim 2020 Pazartesi 15:54
  • EGM: 159 okul servis aracı, trafikten menedildi19 Ekim 2020 Pazartesi 15:54
  • HSK, FETÖ ile irtibatlı 11 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etti19 Ekim 2020 Pazartesi 15:53
  • Fatih Sondaj Gemisi bakım için Zonguldak açıklarına geldi19 Ekim 2020 Pazartesi 14:49
  • Eylem hazırlığındaki 4 terörist yakalandı19 Ekim 2020 Pazartesi 14:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti