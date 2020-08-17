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Gülistan Doku'yu arama çalışmaları 226 gündür aralıksız devam ediyor

Tunceli'de 5 Ocak'ta kaybolan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için Uzunçayır Baraj Gölü'nde arama çalışmaları 226 gündür aralıksız devam ediyor.
Gülistan Doku'yu arama çalışmaları 226 gündür aralıksız devam ediyor

Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun (21) ailesinin, Diyarbakır'dan kente gelerek kayıp başvurusu yapmasıyla başlatılan AFAD koordinesindeki arama çalışmaları bugün de sürdürüldü.

Baraj gölünde devam eden arama çalışmalarına, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı birinci sınıf dalgıçları, Ankara ve Samsun Jandarma Arama Kurtarma (JAK) personeli, Elazığ, Van, Yalova, Rize ve Adıyaman il emniyet müdürlüklerine bağlı dalgıç polisler ile Diyarbakır, Aksaray, Konya, Adana ve Tokat'tan AFAD ekipleri katıldı.

Ekipler, su seviyesi yaklaşık 16 metre düşürülen baraj gölünde daha önceden 17 bölüme ayrılarak işaretlenen noktalarda ikinci tur arama çalışmasını tamamladı.

Arama kurtarma ekipleri, yeniden belirlenerek işaretlenen alanlarda ve şüpheli bulunan bölgelerde dalışlarına devam etti.

Bu çerçevede jandarma ve polis ekipleri 2 su altı görüntüleme kamerası ve sonar cihazı desteğiyle arama çalışmasına destek verdi.

6 AFAD ekibinin de su yüzeyi ve kıyılarında botlarla sürdürdüğü arama çalışmalarında şu ana kadar Doku'ya ait herhangi bir ize rastlanmadı.

Arama yapılan bölgeye İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ile gelen Vali Mehmet Ali Özkan, ekiplerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Kayıp genç kızın ablası ve ağabeyi de çalışmaları takip etti
Arama çalışmalarını Gülistan Doku'nun ablası Aygül ve ağabeyi Ramazan Doku da izledi.

Abla Aygül Doku, gazetecilere yaptığı açıklamada, 226 gündür ekiplerin aralıksız kardeşi Gülistan'ı aradığını belirtti.

Doku, 226 günün sonunda bir sonuca ulaşılamadığını ifade ederek, "Burada JÖAK, AFAD, JAK, dalgıç polis ekipleri var ve yoğun şekilde çalışıyor, karış karış suda arama yapıyor. Onlara çok teşekkür ediyorum. Neden Gülistan'ı burada bulmak istemesinler. 226 gündür süren aramalar sürecinde suda dört vaka oldu ve hepsi bulundu ama Gülistan bulunamadı." dedi.

Kardeşinin intihar etmeyeceğini anlatan Doku, "Benim ısrarım ilk günden itibaren şu şekildeydi. Kızımız burada suya atlasaydı burada olurdu. Kızımız intihar edecek bir kız değildi. Kaybolmadan önceki gün ben konuştum, bana şu kitapları ayarla ben ikinci üniversite okumayı düşünüyorum diyen bir kızdı, diğer gün neden gelip intihar etsin. 4 Ocak gecesi işe giren bir kızdı. Eve gelmeyi planlayan anneme, yeğenlerime toka almayı planlayan bir kızdı." diye konuştu.

"Artık bu olayın çözülmesini istiyoruz"
Abla Doku, 226 gündür suda yapılan yoğun aramalara rağmen Gülistan'ın bulunamamış olmasının akıllarına cinayet olasılığını getirdiğini savunarak, "Biz aile olarak yorulduk, yıprandık. Biz aile olarak artık kızımızın artık ölüsünü ya da dirisini istiyoruz. Kızımızın ölüsünü dahi gördüğümüzde rahatlayacağız çünkü soruyla yaşamaktan bıktık. Artık bu olayın çözülmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Olay
Tunceli'de üniversite okuyan kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak'ta haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta emniyete kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler çalışma başlatmıştı.

Baraj gölünde arama yapan ekiplerce 187 gün süreyle su altı ve üstünde sürdürülen çalışmalardan sonuç alınamamış ve İçişleri Bakanlığının talimatıyla su altı aramasına son verilmişti.

Ailenin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmesinin ardından Uzunçayır Baraj Gölü'nün kısmen boşaltılması kararı verilerek su altı arama çalışmalarına 6 Ağustos'ta 17 ekip ile yeniden başlanmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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