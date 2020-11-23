  • BIST 1.314
  • Altın 465,579
  • Dolar 7,8640
  • Euro 9,3012
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 7 °C
»

Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sonlandırıldı

TUNCELİ'de 5 Ocak'tan bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku için 15 Ekim'de yeniden başlatılan arama çalışmaları, Uzunçayır Baraj Gölü'nün yüzde 100'ünün taranmasının ardından sonlandırıldı.
Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sonlandırıldı

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak sabahı kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi, kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. AFAD Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ankara, Denizli, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Manisa ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyeleri ile sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve AFAD gönüllülerinden oluşan 542 kişilik personel, 88 araç, 38 bot, 10 ROV cihazı, 6 dron, 4 sonar ve 3 arama köpeği ile Uzunçayır Baraj Gölü'nde, arama çalışması yaptı. 225 gün süren ve 18 Ağustos'ta sonlandırılan arama çalışmaları, Tunceli Valiliği'nce 15 Ekim'de yeniden başlatıldı.

BARAJ GÖLÜNÜ'NÜN YÜZDE 100'Ü TARANDI

17 kilometrelik uzunluğa sahip Uzunçayır Baraj Gölü'nde yeniden başlatılan arama çalışmalarında AFAD'a bağlı dalgıç ekipler, Sarı Saltuk Viyadüğü çevresinde dalış gerçekleştirirken, botlarla da baraj gölü üzerinde kıyı taraması yapıldı. 38 gün süren arama çalışmalarında Uzunçayır Baraj Gölü'nün yüzde 100'ü taranırken 200 saat dalış gerçekleştirildi. Suda arama çalışmalarından bir sonuç alınmayınca Tunceli Valiliği'nce arama çalışmaları sonlandırıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KADEM'den 'şiddete göz yumma' kampanyasına davet23 Kasım 2020 Pazartesi 16:25
  • Yerli Covid-19 aşısı 44 gönüllüye uygulandı23 Kasım 2020 Pazartesi 16:24
  • 'İrini operasyonu, Hafter'e gelen silah denetlemeyen, meşru Libya hükümetini cezalandırmaya yönelik harekattır'23 Kasım 2020 Pazartesi 16:23
  • İspanya basınından Türk SİHA'lara övgü23 Kasım 2020 Pazartesi 16:21
  • Şanlıurfa’da hurdacı eylemini başkan bitirdi23 Kasım 2020 Pazartesi 16:20
  • Yaşlı adamı ikinci kez dolandırmak isteyen şebekenin yurt dışı ayağı ortaya çıktı 23 Kasım 2020 Pazartesi 15:39
  • Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta su seviyesi azaldı23 Kasım 2020 Pazartesi 15:38
  • Kurtulmuş'tan sert açıklama: Alman fırkateyninden yapılan korsan müdahale kabul edilemez23 Kasım 2020 Pazartesi 15:37
  • Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama23 Kasım 2020 Pazartesi 15:34
  • Yahudi yerleşimcilerden Batı Şeria’da Filistinlilere saldırı23 Kasım 2020 Pazartesi 15:29
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti