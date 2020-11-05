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Gülistan için 150 saat dalış yapıldı, baraj gölünün yüzde 70'i tarandı

TUNCELİ'de, 5 Ocak'tan bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun (21) son görüldüğü Sarısaltuk Viyadüğü bölgesinde arama çalışmaları devam ediyor.
Gülistan için 150 saat dalış yapıldı, baraj gölünün yüzde 70'i tarandı

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak sabahı kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi, kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. AFAD Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ankara, Denizli, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Manisa ve Kahramanmaraş büyükşehir belediyeleri, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve AFAD gönüllülerinden oluşan 542 kişilik personel, 88 araç, 38 bot, 10 ROV cihazı, 6 dron, 4 sonar ve 3 arama köpeği ile Uzunçayır Baraj Gölü'nde ve karada arama çalışması yaptı. 225 gün süren ve 18 Ağustos'ta sonlandırılan arama çalışmaları, Tunceli Valiliği'nce 15 Ekim'de yeniden başlatıldı.

UZUNÇAYIR BARAJ GÖLÜ'NÜN YÜZDE 70'i TARANDI

Gülistan Doku için Tunceli Valiliği koordinesinde 15 Ekim tarihinde 17 kilometrelik uzunluğa sahip Uzunçayır Baraj Gölü'nde yeniden arama çalışmaları başlatıldı. Çalışmalarda AFAD'a bağlı ekipler Sarı Saltuk Viyadüğü çevresinde su üstü taramalarını gerçekleştiriyor. 16 gündür süren arama çalışmalarında dalgıçlar 150 saat dalış yaparken, 17 kilometrelik Uzunçayır Baraj Gölü'nün de yüzde 70'i taranmasına rağmen Gülistan'a ait herhangi bir ize rastlanılmadı.

GÜLİSTAN'IN ABLASI: Z.A. SORGULANMALIYDI

Arama çalışmalarını takip eden Gülistan'ın ablası Aygül Doku, Sarı Saltuk Viyadüğü'nde 306 gündür çaresizce beklediklerini söyledi. Kardeşinin baraj gölünde olduğuna inanmadıklarını söyleyen Doku, Gülistan'ın kaybolmasında erkek arkadaşı Rus uyruklu Z.A.'yı sorumlu tuttuklarını aktardı. Doku, "Gülistan, sudan çıkmayacak. Gülistan neredeyse Z.A. biliyor ve konuşmuyor. Eğer onun üstüne gidilseydi sorgulansaydı bizler bugün burada olmayacaktık. Baraj gölünün yüzde 70'i tarandı geriye kalan kısımda eğer Gülistan'a ait bir iz yoksa eğer dediklerim doğru çıkacak, yetkililerde bunu görecek. Yetkililerden şüpheli ailenin sorgulanmasını istiyorum" dedi.

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