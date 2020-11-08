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Gülnarlı kadınların nar ekşisi mesaisi

Mersin'in Gülnar ilçesinde kadınlar tarafından ağaçlardan toplanan ve ayıklanan narlar, uzun yıllardır geleneksel yöntemlerle hazırlanarak nar ekşisine dönüştürülüyor.
Gülnarlı kadınların nar ekşisi mesaisi

Kentin, Gülnar ilçesine bağlı Ilısu yöresinde toplanan narlar, geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor. Lezzeti ve aroması ile büyük ilgi gören nar ekşisi, hazırlanırken zahmetli bir aşamadan geçiyor. Dalından toplanan narlar, kadınlar tarafından önce ikiye ayrılıyor, ardından sopalarla vurularak taneleri kabuklarından ayrılıyor. Şırahanede ezilerek suları çıkartılan nar taneleri kazanlara doldurularak 6 saat boyunca koyulaşana kadar kaynatılıyor.  

10 KİLO NARDAN 1 KİLO NAR EKŞİSİ ÇIKIYOR

Binbir zahmetle toplanan narların 10 kilogramından 1 kilogram nar ekşisi elde ediliyor. Kaynatılarak koyulaşan nar suyu, kazanlardan çıkartılarak soğumasının ardından şişelenerek hazır hale getiriliyor. Bir kısmını evde kullanmak için ayrılan nar ekşisinin, fazlası ise satış için paketleniyor.

'ŞİFA DEPOSU'

40 yıldır nar ekşisi yapan Hatice Gümüş (70), "Topladığımız narları tek tek ayıklayıp çuvala koyarız. Çuvala konulan taneleri ezip suyunu çıkartırız. Süzülen nar suyunu kazanlara doldurup, ateşte kaynatırız. Kaynama işi yaklaşık 5-6 saat sürer. Kıvamına ancak 5-6 saatte gelir. Nar ekşisi şeker hastalığına, tansiyona faydalıdır. Doğal bir üründür. Hiçbir katkı maddesi yok içinde" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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