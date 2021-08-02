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Gülsüm teyzeye yardım eli

Antalya Manavgat'taki büyük yangında, evleri hasar görenlerin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Hükümet yetkilileri yardım ve destek programlarını açıklarken, Pursaklar Belediyesi’de bu duruma kayıtsız kalmadı.
Gülsüm teyzeye yardım eli

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Antalya’nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında evi kül olan ve kızının çeyiz eşyalarının yanması üzerine Gülsüm Teyze’nin kızının çeyiz eşyalarının tamamını karşılayacağını duyurdu.

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‘‘Pursaklar olarak, yanan çeyiz eşyalarının tamamını biz alacağız’’

Konuyla ilgili açıklama yapan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Gülsüm Annenin dünkü feryadı, hepimizin yüreğini yaktı. Genç kızımız ve anne hiç üzülmesin. Pursaklar olarak, yanan çeyiz eşyalarının tamamını biz alacağız. Yaralarımızı birlikte saracağız’’ dedi.
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