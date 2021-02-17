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Gülveren Gençlik Merkezi Yola Çıkıyor

Gülveren Mahallesi’nde boş duran tesisi Gençlik Merkezi’ne dönüştürme çalışmaları kapsamında sosyal tesiste incelemelerde bulunan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Gençlik Merkezi’nin en yakın zamanda ihalesini gerçekleştireceklerini söyledi.
Gülveren Gençlik Merkezi Yola Çıkıyor

Mamak Belediyesi’nin ilçenin en önemli eksiğini gidermek ve gençleri spora yönlendirmek amacıyla temelini attığı Zirvekent ve Altınevler Gençlik Merkezleri ile Durali Alıç Mahallesi’nde yenileyerek gençliğe kazandırdığı Gençlik Merkezi’nin ardından gençlere yeni bir Gençlik Merkezi daha Gülveren Mahallesi’nde kazandırılıyor. Gülveren Mahallesi’nde boş duran tesisi Gençlik Merkezi’ne dönüştürme çalışmaları kapsamında sosyal tesiste incelemelerde bulunan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Gençlik Merkezi’nin en yakın zamanda ihalesini gerçekleştireceklerini kaydederek, “Gençlik Merkezlerimiz ile gençlerin eğitsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler çerçevesinde yaşam kalitesini arttırmayı hedefliyoruz. Mamak sınırları içerisinde açılacak olan Gençlik Merkezlerimiz, Mamaklı gençlerin ilgi duydukları alanlar doğrultusunda onları yönlendirmeyi, ufuklarını genişletmeyi, sosyal ve nitelikli bireyler olarak onları hayata hazırlamayı ilke edinip ve bu imkânlar doğrultusunda topluma aktif bireyler olarak katılmalarını sağlamayı amaç edinmiş bir sosyal hizmet kurumu olacak inşallah. Merkezlerimiz, ilçenin sanat, spor ve kültürel hayatına renk katacak. Çocuklarımıza bırakacağımız en büyük miras bu tesislerde vereceğimiz eğitimdir. Buralarda yetişen çocuklar ileride bu memleketin, Güzel Mamak’ın geleceği olacak” dedi.

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Gençlik merkezi gençler için kuluçka merkezi 
Proje çalışmalarının başladığı 5 katlı tesiste fitness salonu, okçuluk alanı, müzik kursları, yağlı boya sanatı sınıfı, el sanatları, halk oyunları kursu, yemek atölyesi ve uygulamalı mutfak, kütüphane, akıl ve zeka oyunları atölyesi, kısa film ve fotoğraf atölyesi, takı tasarım ve stilistlik odası, sinema salonu, bilgisayar kursları, dijital etkinlik atölyeleri, müzik sahne etkinlik alanı, kuluçka odaları, dene-yap atölyeleri ve kafe yer alacak. Gençlerin bir araya gelerek kendi gelişimleri için çalışmalar yapacağı merkezi kuluçka odası olarak tanımlayan Başkan Köse, “Burada gençlerimiz fikirlerini, düşüncelerini ve duygularını biraz daha geliştirecekler. Gençlik Merkezimiz tamamlandığında, içinde derslik, kütüphane, seminer ve eğitim odaları, sosyal alanlar, internet, atölye ve sergi salonları ile gençlerin sosyal ve kültürel faaliyetlerine cevap verecek bir yapıda olacak. Ve gençlerimiz bu merkezde sıkılmadan, saatlerce vakit geçirebilecek.

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İlçemiz gençliği için bu önemli adımın ihalesini yakında bir zamanda açıyoruz ve ardından devam edecek süreci hızlandırarak, 2021’de Allah nasip ederse, bu önemli yatırımı da ilçemize kazandırmış olacağız” şeklinde konuştu.

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