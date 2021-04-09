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Gumbel Group'tan Türkiye'nin güneşine 15 milyon dolar yatırım hedefi

Ankara merkezli enerji firması Gumbel Group Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Herdem, bu yıl güneş enerjisi sektöründe 15 milyon dolarlık yatırım yapmayı planladıklarını bildirdi.
Gumbel Group'tan Türkiye'nin güneşine 15 milyon dolar yatırım hedefi

Gumbel Group Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Herdem, AA muhabirine, firma olarak sadece güneş enerjisi sektöründe yer aldıklarını ve müteahhitlikten, kuruluma, Ar-Ge faaliyetlerinden üretime kadar sektörün her aşamasında faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Türkiye'nin 36 farklı şehrinde 1000 megavat güneş enerjisi kapasitesi oluşturulması amacıyla yapılacak mini Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) yarışmaları için 9 bin 440 megavat başvuru geldiğini anımsatan Herdem, "Bu kapasite, Türkiye'deki güneş enerjisi potansiyelinin ve yatırımcının iştahını göstermesi açısından oldukça önemli. 1000 megavatlık ihale sonuçlansa bile başvurulardan kalan 8 bin 440 megavat boşta duruyor. Bu ölçekte yatırımcı potansiyelinin değerlendirilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Herdem, Türkiye'de 2013'ten itibaren güneş enerjisi sektörünün şekillendirilmesi için çalışmaların sürdüğünü, yatırımcının ise tüm değişiklikleri yakından takip ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de güneş enerjisi sektörü oldukça dinamik. Panel kurulumları yanında bu alanda faaliyet gösteren firmalar için üretim kapıları da açıldı, bu sektör gelişiyor ve şekilleniyor. Ayrıca, 2019'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı çatılara güneş enerjisi kurulumunun önünü açtı. Bu da talep artışını tetikledi. Ancak biz, bir de bu sektörde serbest piyasa şartları işlesin istiyoruz. Mesela, Yenilenebilir Enerji Ticaret Anlaşmaları (YETA) ticareti serbest bırakılırsa, bugün 2 bin megavat çatılarda başvuru olur. Her yıl bu tekrarlanır. Çok hızla gelişir. Çatısına güneş paneli kurmak isteyip tereddütte olan insanın da yatırımcıya izin verecek, yatırımcı vasıtasıyla çatıdan çatı sahibine elektrik satışı yapmanın önünü açacak bir model koyalım. Başka bir modelde de YEKA'nın yanına serbest piyasa şartlarında teşvik almadan ve ihale yapmadan güneş enerjisi üretim lisansı almanın önü açılabilir. Tüm bunlar sektöre katkı sağlar, istihdam ve yatırımları artırır."

Teknoloji gelişiyor, verim artıyor
Herdem, tüm dünyada güneş enerjisine talebin ve güneş ekipman üretiminin artmaya devam ettiğini aktardı.

Bunlar sonucunda güneş enerjisi kurulum maliyetlerinin düştüğünü ve rekabetçi güneş enerjisi piyasalarının oluştuğunu ifade eden Herdem, "Uluslararası araştırmalar 2020 yılı için güneşin, dünya enerji kaynakları arasında yer yüzünde tarihteki en ucuz elektrik üretim kaynağı olduğunu gösterdi. İklim değişikliği ve küresel ısınma tartışmaları yanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) de dünyada temiz enerji tartışmalarına yeni bir boyut ekledi. Elektriğin üretildiği yerde tüketilmesi alt yapı ve üretime olumlu katkı sağlıyor. Güneş de bu açıdan önemli kaynak haline geldi. Biz firma olarak bu gelişmelerin takipçisiyiz ve potansiyelin farkındayız. Bu amaçla, Türkiye yanında Makedonya, Kosova ve Cezayir gibi ülkelerde faaliyet ve yatırımlarımıza hız kazandırdık. 1000 megavat kapasiteli mini YEKA yarışmaları için 20 megavat kapasitede başvuru yaptık, ayrıca YEKA haricinde bu yıl güneş enerjisi sektöründe 15 milyon dolarlık yatırım yapmayı planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Güneş takip sistemi
Herdem, firma bünyesindeki Ar-Ge biriminde yüzde 100 yerli yazılımla oluşturulan güneş takip sistemi hakkında da bilgi verdi.

Güneş takip sistemi sayesinde, normalde üretilecek elektriğin 100 birim seviyesinden, 125 birime çıkarılabildiğini ifade eden Herdem, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye ortalamasında bu cihaz ve yazılımın olduğu panellerle yüzde 25 daha fazla verimle elektrik üretimi sağlıyor. Dünyada var olan bir sistem. Biz de Gumbel Enerji bünyesindeki Ar-Ge merkezinde çalışmalarını yaptık. Temelli Organize Sanayi Bölgesi'nde 6 bin 400 metrekare bir fabrikamız var o fabrikada da üretimini gerçekleştirdik. Satış için teklif vermeye başladık. Amacımız her şartta yüksek oranda güneş enerjisinden elektrik üretimi gerçekleştirmek."

Kaynak: Haber Kaynağı
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