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Gümrük alacaklarını yapılandırmaya ilişkin usul ve esaslar belli oldu

Gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacaklarının yeniden yapılandırılması ve tahsiline ilişkin detaylar belli oldu.
Gümrük alacaklarını yapılandırmaya ilişkin usul ve esaslar belli oldu

Ticaret Bakanlığının "7256 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle ilgili kanun kapsamında yapılandırılan gümrük alacaklarının türü, tutarının tespiti, taksitlendirilmesi, tahsilinden vazgeçilen alacakların kapsamına ilişkin hususlar düzenlendi.

Yapılandırma için yapılacak başvurunun şekli ve süresi, başvurulara yönelik gümrük idarelerince yapılacak işlemler, ödeme süresi ve süresi içinde ödenmeyen taksitlere ilişkin yürütülecek işlemler, tecil edilen alacakların yapılandırılması, daha önce yapılandırılan alacakların yeniden düzenlenmesi gibi konular da tebliğde yer aldı.

Buna göre, kesinleşmiş alacakların ilgili kanunda belirtilen şekil ve sürelerde tamamen ödenmesi şartıyla gümrük vergilerine bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı ve idari para cezalarının bir kısmının tahsilinden vazgeçilecek.

Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların, 31 Aralık'a kadar ilgili gümrük idaresine gerekli belgelerle başvurması gerekiyor.

Belgelerin tam olması durumunda başvurular kabul edilecek ve borçlu tarafından tercih edilen taksitle ödeme seçeneğine göre ödeme planı hazırlanacak.

En çok 18 taksitte ödenecek
Kanun hükümlerine göre hesaplanan tutarlar peşin veya taksitler halinde ödenebilecek. Taksitle ödeme yapmak isteyen borçlular, 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitle ödeme seçeneklerinden birini tercih edecek. Bu kapsamdaki ilk taksitin 31 Ocak 2021'e kadar ödenmesi şart olacak.

Taksitlerin belirlenen süre ve şekillerde ödenmemesi durumunda kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecek.

Kanundan yararlanılarak süresinde ödenen alacaklara, 17 Kasım'dan sonraki süreler için faiz, gecikme zammı ile gecikme cezası gibi feri amme alacakları hesaplanmayacak.

Tebliğde hüküm bulunmayan özel ve istisnai durumları inceleyip sonuçlandırmaya Ticaret Bakanlığı yetkili olacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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