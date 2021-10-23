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Gümrük muhafaza ekipleri 9 ayda 5,5 milyar liralık kaçak eşya ve uyuşturucu ele geçirdi

Ticaret Bakanlığına bağlı gümrük muhafaza ekipleri, bu yılın 9 ayında gerçekleştirdikleri operasyonlarda 5,5 milyar lira değerinde kaçak eşya ve uyuşturucuya el koydu.
Gümrük muhafaza ekipleri 9 ayda 5,5 milyar liralık kaçak eşya ve uyuşturucu ele geçirdi

Ocak-eylül döneminde yapılan operasyonlarda 3 bin 18 kaçakçılık olayı ortaya çıkarıldı.

Ekiplerce ocakta 261 milyon 847 bin 653 lira, şubatta 686 milyon 419 bin 489 lira, martta 595 milyon 844 bin 385 lira, nisanda 380 milyon 879 bin 27 lira, mayısta 533 milyon 699 bin 852 lira, haziranda 1 milyar 591 milyon 412 bin 773 lira, temmuzda 538 milyon 634 bin 356 lira, ağustosta 374 milyon 195 bin 240 lira ve eylülde 526 milyon 973 bin 735 lira değerinde uyuşturucu ve kaçak eşya ele geçirildi. Böylece ekipler, toplam 5 milyar 489 milyon 906 bin 510 liralık kaçakçılığa geçit vermedi.

Bu dönemde gümrüklerde; silah, alkollü içki, elektronik eşya, medikal eşya, kozmetik malzemesi, uyuşturucu madde, araç, ilaç ile canlı hayvanı yasa dışı yollarla ülkeye sokmak isteyenlere karşı operasyonlar yapıldı. Bu operasyonlarda, kaçakçılık faaliyetlerinde kullanılan 931 araca da el konuldu.

Operasyonlar Ankara, Antalya, Ağrı, Artvin, Bursa, Edirne, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Malatya, Mersin, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerinde gerçekleştirildi.

Gümrükler arasında en fazla olay, 888 ile İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünde yaşandı. Bu olaylarda, 1 milyar 50 milyon 649 bin 499 liralık kaçakçılık engellendi.

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