Gümrük Muhafaza ekipleri Hatay'da 12,5 milyon liralık kaçak ticari ürün ele geçirdi

Gümrük Muhafaza ekipleri, Hatay'da peş peşe gerçekleştirdiği operasyonlarda, 12,5 milyon lira değerinde kaçak ticari ürün ele geçirdi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, yürüttüğü analiz çalışmalarında riskli görülen gümrük beyannamelerini mercek altına alırken şüpheli olduğu düşünülen 3 işlem tespit etti.

Ekiplerin takibine takılan ilk işlemde, yurt dışından getirilerek bir antrepoya alınan 1 ton 350 kilogram hayvan yeminin paravan bir şirket üzerinden vergileri ödenmeden iç piyasa sürüleceği saptandı. Yapılan araştırmada, 4 milyon lira değerindeki ürünü Türkiye'ye getiren firmanın gümrük beyannamesinde belirtilen adreste faaliyet göstermediği belirlendi. Araştırma derinleştirilirken usulsüz düzenlenen faturalara ulaşıldı. Olaya ilişkin soruşturma kapsamında ürünlerin tamamına el konuldu.

Bir diğer operasyonda ise Türkiye'ye getirilen tekstil ürünlerine ilişkin araştırma kapsamında fermuar ithal eden bir firmanın işlemleri riskli görüldü. Müfettişlerin de devreye sokulduğu araştırmalarda, firmanın ürünlerin kıymetini düşük göstermek üzere sahte fatura kullandığı, böylece gümrük vergisini olması gerekenin çok altında ödediği saptandı. Kapsamlı inceleme sonucu söz konusu firmanın 7 milyon lira değerinde ürünü bu yöntemle Türkiye'ye sokarak piyasaya sürmeyi amaçladığı belirlendi.

Başka bir operasyonda da analiz sonucu riskli bulunarak x-ray taramasına sevk edilen iki konteynerde, beyan edilenden daha fazla ürün olduğu anlaşıldı. Bu kapsamda yaklaşık 1 milyon 500 bin lira değerinde PVC masa örtüsüne el konuldu.

Söz konusu üç olayda Gümrük Kanunu ihlal edilerek vergileri ödenmeksizin piyasa sürülmek istenen 12,5 milyon lira değerinde ticari ürün ele geçirildi.

Bu olaylara ilişkin soruşturmalara İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediliyor.