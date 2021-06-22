  • BIST 1.410
  • Altın 494,712
  • Dolar 8,6458
  • Euro 10,3181
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 17 °C
»

Gümüş atölyesinin altın kadınları

Altındağ Belediyesi tarafından açılan “gümüş işleme” atölyesi, Altındağlı kadınların hayatını değiştiriyor. Kadınlar bu atölyede, emeklerini kazanca dönüştürebiliyor.
Gümüş atölyesinin altın kadınları

Altındağlı kadınlar, Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerinde edindikleri bilgi ve becerileri, hayata aktarmaya devam ediyor. Altındağlı kadınlar gümüş işleme atölyesinde, birbirinden güzel tasarımlara imza atıyor. Tasarımlarını kazanca dönüştürebilen Altındağlı kadınlar, ev ekonomilerine de katkı sağlıyor. Altındağlı kadınların her geçen gün hayata daha fazla katıldığını görmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Altın kadınlarımızın, Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerinde edindikleri bilgi ve becerileri maddi kazanca dönüştürmesi için ne gerekiyorsa yapacağız” dedi.

gmtlysnkdn_2.jpg

“ALTIN KADINLARIMIZ ÇOK BECERİKLİ...”

“Altındağlı kadınlarımız çok becerikli...” diyen Başkan Balcı “Altındağlı kadınların pek çok alanda ortaya koydukları yeteneklerini kazanca dönüştürmek için desteğe ihtiyaçları vardı. Biz de kendilerini bu konuda desteklemek için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Çünkü el emeği bizim için çok değerli... Fikir üretiyor, projeler geliştiriyor, maddi ve manevi destek sağlıyoruz. Kadınlar da onlara sağladığımız imkanları en iyi şekilde değerlendiriyor, verilen desteği arkalarına alarak başarıdan başarıya koşuyorlar. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Ellerine ve emeklerine sağlık...” ifadelerini kullandı.

gmtlysnkdn_6.jpg

“TASARIMLAR HARİKA…”

Gümüş işleme atölyesinde ortaya çıkan eserlerin her birinin birer tasarım harikası olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Balcı “Kadınlar hayal ediyor, tasarlıyor, çalışıyor, üretiyor ve sonunda kazanıyor. Gümüş işleme atölyesi arı gibi çalışıyor. Ortaya çıkan her ürün kadınlarımızın nasıl emek verdiğinin ve özen gösterdiğinin ispatı...” dedi. Başkan Balcı, tüm Altındağlı kadınları merkezlerden faydalanmaya çağırdı.

gmtlysnkdn_3.jpg
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara’nın ilk fiber kenti Kızılcahamam22 Haziran 2021 Salı 02:50
  • Koca yürekli küçük pehlivan22 Haziran 2021 Salı 02:45
  • 7 bin metrelik içme suyu imalatı22 Haziran 2021 Salı 02:00
  • Arıcılık Akademisi’nde eğitimler başlıyor 22 Haziran 2021 Salı 01:30
  • Gönüllüler belirlendi22 Haziran 2021 Salı 01:15
  • Başkent'te Çevreci Alternatif Ulaşım22 Haziran 2021 Salı 01:00
  • Babalar mezun oldu 22 Haziran 2021 Salı 00:45
  • Amputede şampiyon Etimesgut21 Haziran 2021 Pazartesi 10:40
  • Ödemeler başladı21 Haziran 2021 Pazartesi 02:30
  • Minikler mezun oldu21 Haziran 2021 Pazartesi 02:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti