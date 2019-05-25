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Gümüşdağ açıkladı: Fatih Terim Stadı'nın ismi...

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, gündeme yansıyan stadyum isim haberleriyle ilgili konuştu.
Gümüşdağ açıkladı: Fatih Terim Stadı'nın ismi...

Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası basın mensuplarının karşısına çıkan ve soruları yanıtlayan Göksel Gümüşdağ, "Stadyumun ismi değişecek mi?" şeklinde gelen soruya, "Fatih Terim Stadyumu'nun adının değişmesi, bizim gündemimizde olan bir şey değil." açıklamasını yaptı.

İDDİALAR...

Basına yansıyan haberlerde, Galatasaray ile oynadıkları maçta yaşanan olayların ardından Başakşehir'in TFF'ye başvurarak ismini değiştirmek istediği öne sürülmüştü. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nun isminin, sponsor ismi olarak değiştirileceği iddia edilmişti.

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