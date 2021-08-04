  • BIST 1.413,800
  • Altın 493,36
  • Dolar 8,4450
  • Euro 9,9950
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 25 °C
»

Gümüşdere atıklardan arındı

Keçiören Belediyesi ekiplerinin yaptıkları çalışmayla Gümüşdere atıklardan arındırılırken dereden toplanan plastik, kâğıt gibi materyaller geri dönüşüm tesislerine götürülerek ekonomiye katkı sağlanıyor. 
Gümüşdere atıklardan arındı

Keçiören Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un talimatıyla Gümüşdere Ihlamur Vadisi’nde detaylı temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Dere yatağının temizlenerek suyun daha berrak görünüme kavuşması için rutin olarak temizlik yapıldığını belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Dere yatağındaki birikintileri düzenli olarak temizleyerek Gümüşdere’nin her iki yakasında vatandaşımıza daha sağlıklı ve daha doğal bir ortam sunuyoruz. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla Atatürk Botanik Bahçemizde ve Gümüşdere boyunca inşa ettiğimiz parklarımızda aileleriyle birlikte vakit geçirebilirler.” dedi.

gumusdere_keciorende_daha_berrak_akacak_kecioren.bel.tr_8916.jpeg

Doğada geri dönüşümü zor olan maddelerin toprağı ve akarsuları kirlettiğine dikkati çeken Başkan Altınok, “Gümüşderemiz atıklarından arındırılıyor, ancak bu kirliliği önlemek için hepimize büyük sorumluluk düşüyor. Bizler vatandaşlarımıza daha sağlıklı bir ortam sağlamak için bu tür sosyal rehabilitasyon ve toplu kullanım alanlarının temizliği için özel hassasiyet gösteriyoruz. Ama aynı sahiplenmeyi ve titizliği vatandaşlarımızdan da bekliyoruz.

gumusdere_keciorende_daha_berrak_akacak_kecioren.bel.tr_8914.jpeg

Bu güzellikleri ve değerleri birlikte koruyalım. Çalışmalarımızın ana prensibi vatandaşlarımıza hizmetkâr olmak ve Keçiören’e değer katmaktır. Keçiören’in her anlamda daha ileride olması ve vatandaşlarımızın refah düzeyinin artması için hizmetkâr olmaya devam edeceğiz. Bizler makamda oturmaya değil hizmetkâr olmaya geldik.” ifadelerini kullandı.

gumusdere_keciorende_daha_berrak_akacak_kecioren.bel.tr_8918.jpeg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 3 bin çocuğa ücretsiz yüzme kursu05 Ağustos 2021 Perşembe 01:00
  • Sıcak havalarda parklara yoğun ilgi 04 Ağustos 2021 Çarşamba 09:25
  • Yardım Tırları Yola Çıktı04 Ağustos 2021 Çarşamba 09:12
  • Gece gündüz sahada04 Ağustos 2021 Çarşamba 02:00
  • “S Plaka” Sahiplerine Pandemi Desteği04 Ağustos 2021 Çarşamba 01:50
  • Kayıtlar Başladı04 Ağustos 2021 Çarşamba 01:45
  • Hayran kaldı04 Ağustos 2021 Çarşamba 01:30
  • Ankara'ya nefes çocuklara meyve 04 Ağustos 2021 Çarşamba 01:00
  • Araç filosu genişliyor03 Ağustos 2021 Salı 04:00
  • Minikler Gazetecilik Mesleği İle Tanıştı03 Ağustos 2021 Salı 03:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti