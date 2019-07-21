Gümüşdere Ihlamur Vadisi'nde genişletme çalışmaları sürüyor

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Gümüşdere Ihlamur Vadisi içerisinde evcil hayvanların da bulunduğu doğal yaşam alanının genişletilmesi talimatını verdi.

Gümüşdere Ihlamur Vadisi içerisindeki mevcut evcil hayvanların yanı sıra maymun, midilli ve ceylanlar için de yeni yaşam alanları yapılıyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma ile 800 metrekare alan üzerine midilliler için barınma ve yaşam alanı, 400 metrekare alan üzerine ceylanlar için barınma ve yaşam alanı, maymun için de 16 metrekare alan üzerine barınma, 30 metrekare alan üzerine yaşam alanı yapılıyor.

DAHA DA ZENGİNLEŞECEK

Özellikle çocukların doğayı görerek, tanıyarak büyümesi için evcil hayvanlar bölümünü genişlettiklerini vurgulayan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Çocuklarımızın doğayı tanıyarak, canlıları doğal ortamlarında görerek büyümeleri noktasında yaptığımız bu çalışmayı Temmuz ayı sonunda tamamlayacağız. Çocuklarımıza hem hayvan sevgisini aşılamayı hem de Ihlamur Vadimizi daha zenginleştirip güzelleştirmeyi amaçladığımız bu çalışmamız sadece çocuklarımız değil büyükler tarafından sevilip ilgi görecek” dedi.



