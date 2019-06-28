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Gümüşdere Ihlamur Vadisi'ne ziyaretçi akını

Keçiörenli vatandaşlar akşam saatlerinde serinlemek için Gümüşdere Ihlamur Vadisi’ne akın ediyor.
Gümüşdere Ihlamur Vadisi'ne ziyaretçi akını

Keçiören Belediyesi'nin ödüllü projesi Gümüşdere Ihlamur Vadisi yaz aylarının en gözde mekanlarından biri haline geldi. Akşam saatlerinde serinlemek isteyen Keçiörenliler parka akın ederek çeşitli aktiviteler yapıyor. Aileleri ve çocukları ile parka gelen vatandaşlar hem çocukları ile vakit geçiriyor, hem de vadide bulunan birçok aktivite alanından faydalanıyor.

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HAYVANAT BAHÇESİNE YOĞUN İLGİ

Vadi içerisinde yer alan oturma alanları, seyir terasları, mini hayvanat bahçesi ve tarihi köprüleri ile vatandaşın uğrak yeri olan parkta en büyük ilgiyi ise mini hayvanat bahçesi görüyor. Özellikle çocukların büyük ilgisini çeken mini hayvanat bahçesinde; geyik, keçi, koyun, tavus kuşu, ördek gibi hayvanlar bulunuyor.

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BİSİKLET YOLLARI DOLUP TAŞIYOR

3 bin 100 metrelik vadide bisiklet yoluna gösterilen ilgi ise objektiflerimize böyle yansıyor. Yedisinden yetmişe tüm vatandaşlar sıcak yaz akşamlarında serinlemek ve spor yapmak için bisikletleri ile parka geliyor. Gruplar halinde bisiklet süren vatandaşlar, açık havanın keyfini çıkarıyor.

kecioren-belediyesinin-odullu-projesi,-gumusdere-ihlamur-vadisi,-kecioren-belediyesi,,,.jpg

GECE IŞIKLANDIRMASI GÖZ DOLDURUYOR

Gece ışıklandırması ile de bir hayli dikkat çeken park, fotoğraf tutkunlarının da ilk adresi olma yolunda ilerliyor. Mostar köprüsü gibi tarihi birçok köprünün benzerleri bulunan park yoğun ilgi görüyor. Bunun yanı sıra piknik yapmak içinde birçok aile akşam saatlerinde parka iniyor. Vadide aynı zamanda çocuklar için birçok oyun alanı bulunuyor.

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Emrah Özcan/HABERVAKTİM

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