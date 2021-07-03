Gümüşhane'de dutun pekmez ve pestile yolculuğu başladı

Türkiye'nin dut pekmezi, pestil ve köme üretim merkezlerinden olan Gümüşhane'de, geleneksel yöntemlerle üretilen ürünler köylülere yaklaşık 10 milyon liralık kazanç sağlıyor.

Kent genelinde 410 dönüm alanda her yıl 1150 ton dut üretiliyor. Şerbetli dutun kara kazanlarda kaynatılması ve unlandıktan sonra fındık ve ceviz eklenerek serilen bezlerde kurutulmasıyla elde edilen pestil ve köme, 2004 yılından bu yana kentin coğrafi işaretli ürünü olarak öne çıkıyor.

Kentte 36 işletmenin yıllık 5 bin ton üretimle sanayi ürünü haline getirdiği dut pekmezi, pestil ve kömeden 250 milyon liralık kaynak yaratılırken, aynı zamanda köylerde geleneksel yöntemlerle üretim yapan çiftçiler de yıllık yaklaşık 10 milyon liralık gelir elde ediyor.

Organik üretimle öne çıkan ve bir kaşığında 40 kalori barındırması, zengin mineral ve vitamin içeriğiyle dikkati çeken dut pekmezi de özellikle anemi hastaları tarafından tercih ediliyor.

Katma değeri yüksek bir ürün

Gümüşhane İl Tarım ve Orman Müdürü Edip Birşen, hasat dolayısıyla Torul ilçesine bağlı Harmancık Köyü'ndeki bir üreticinin bahçesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, dutun enerji bakımından çok zengin bir meyve olduğunu, şifa kaynağı olarak bilindiğini ifade etti.

Kentte her yıl bu zamanlarda çiftçilerin 410 dönüm alandaki dut ağaçlarını silkelemek suretiyle hasada başladığını, toplanan dutların, kurumuş meyve, dut pekmezi ve pestil şeklinde 3 ürün olarak değerlendirildiği kaydeden Birşen, şöyle devam etti:

"Farklı bir lezzete sahip Gümüşhane dutunun geleneksel yöntemlerle üretiminin ilimiz ekonomisine yıllık yaklaşık olarak 10 milyon liralık katkısı söz konusu. Ürünlerin pazarlanmasında herhangi bir sorun yok. İlimizde bu ürünü ticari olarak değerlendiren 36 firmamız da duttan yıllık 5 bin ton pestil ve köme üretiyor."

Dutun katma değerinin artmasıyla üreticilerin bu ürüne ilgisinin arttığına da işaret eden Birşen, "Bu yıl üretimde herhangi bir sorun yaşanmadı. Hasatlar yapılıyor. Dut önce pekmeze, sonra da pestile dönüştürülüyor. Katma değerli bir ürün oluşturuluyor. Organik ürün olduğu için tüketiciden rağbet görüyor. Bakanlık olarak da dut yetiştiricilerimize ciddi projelerle destekler veriyoruz. Her geçen yıl dut üretim alanlarını genişletiyoruz." diye konuştu.

"Sattığımız ürünlerle evimizin ihtiyacını karşılıyoruz"

Harmacık köyündeki evinin bahçesinde dut pekmezi ve pestil üreten Ayşe Özdemir (51), her yıl bu zamanlarda dut toplayarak pekmez ve pestil yaptıklarını söyledi.

Üretimin zahmetli olduğunun altını çizen Özdemir, ürün kalitesinde organik üretimin yanı sıra pekmezin iyi pişirilmesi ve pestilin ince serilmesinin önemine işaret etti.

Ürünün fiyatının zahmetine değmediğini savunan Özdemir, "Ürünümüzü üretiyor evlerde tüketiyoruz. Geçen yıl pekmezin kilosu 60 liraydı. Bu yıl 70'ten satılıyor. Pestil ise 70 liraydı, o da 80 liradan satılıyor. Biz de kendi ihtiyacımızın dışında isteyenlere satıyoruz. Sattığımız ürünlerle evimizin ihtiyacını karşılıyoruz." diye konuştu.