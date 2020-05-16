  • BIST 99.768
  • Altın 386,746
  • Dolar 6,8998
  • Euro 7,4566
  • Ankara 31 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 34 °C
  • Konya 32 °C
»

Gümüşhane'de organik bal üretimi için arıcılara 2 ton petek dağıtıldı

Gümüşhane'de organik bal üretimi için 31 işletmeye 2 ton temel petek verildi.
Gümüşhane'de organik bal üretimi için arıcılara 2 ton petek dağıtıldı

Gümüşhane İl Tarım ve Orman Müdürü Edip Birşen, yaptığı yazılı açıklamada, kentte organik arıcılığı geliştirmek ve verimliliği artırmak amacıyla "Organik Arı Yetiştiriciliği Projesi"ni hayata geçirdiklerini belirtti.

Bu kapsamda, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı kaynaklarıyla 2 bin kilogram temel petek temin edildiğini bildiren Birşen, bunların 31 işletmeye dağıtıldığını ifade etti.

Kentte bu sezon 2 bin 160 kovanda 50 ton organik bal üretilmesinin hedeflendiğini belirten Birşen, şunları kaydetti:

"Gümüşhane arıcılık bakımından zengin bitki florasına sahip. Amacımız bu kaynağı en iyi şekilde değerlendirmektir. İlk etapta 50 organik arıcıya ulaşmayı arzuluyoruz. 2023 yılında ise 100 organik arıcı ile 150 ton organik bal üretmeyi hedefliyoruz."

Birşen, Geleneksel ve Organik Ürünler İş Geliştirme Merkezi bünyesinde hayata geçirilen Bal Dolum ve Paketleme Tesisinin, Arı Yetiştiricileri Birliğine devredildiğini, arıcıların bu tesiste son derece hijyenik koşullarda kendi markalarıyla bal dolumu ve paketleme yaptıklarını ifade etti.

Edip Birşen, kentteki arıcıların önemli sorunlarının başında gelen damızlık ana arı ihtiyacının karşılanmasına yönelik de 6 Kafkas ana arı üretim merkezi oluşturulduğunu belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meteorolojiden 'en sıcak mayıs ayı' uyarısı14 Mayıs 2020 Perşembe 13:14
  • 'Vav ile hilali buluşturan' projede sona gelindi14 Mayıs 2020 Perşembe 13:10
  • Yüzlerce yıllık ramazan yemeklerine 'gastronomik' dokunuş14 Mayıs 2020 Perşembe 12:34
  • Kovid-19 arı ürünlerine talebi artırdı14 Mayıs 2020 Perşembe 12:33
  • Evde kalmak ekosisteme verilen zararı gözler önüne serdi14 Mayıs 2020 Perşembe 12:32
  • Keçilerini minibüsle gezdirip, omzunda taşıyor14 Mayıs 2020 Perşembe 11:48
  • Marmara'da sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor14 Mayıs 2020 Perşembe 09:25
  • Marmara'da sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor14 Mayıs 2020 Perşembe 09:23
  • Yenile Kalbini; Tazelensin Rabıtan14 Mayıs 2020 Perşembe 03:51
  • Ruhumuzun Çanakkale’sini Korumak14 Mayıs 2020 Perşembe 03:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti