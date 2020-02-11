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Gümüşhane'nin Zigana Dağı yolunda çığ düştü

Zigana Dağı geçidinde meydana gelen çığ nedeniyle yol ulaşıma kapanırken, Torul İlçe Kaymakamı Karakaş yol açma çalışmalarının sürdürdüğü, çığ altında kalan vatandaş veya araç olup olmadığını bilmediklerini söyledi.
Gümüşhane'nin Zigana Dağı yolunda çığ düştü

Trabzon-Gümüşhane karayolu Zigana Dağı mevkisinde bugün akşam saatlerinde çığ meydana geldi. Çığ nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

Çığ saat 20.00 sıralarında yaşandı. Zigana Tüneli'nin Trabzon tarafına yaklaşık 2,5 km mesafede meydana gelen çığ nedeniyle Gümüşhane-Trabzon karayolu ulaşıma kapandı.

AFAD EKİPLERİ BÖLGEYE GÖNDERİLDİ

Çığ sonrası yoldan geçen çok sayıda araç zarar görürken, çığ altında kalan araç olup olmadığı ile ilgili çalışma başlatıldığı bildirildi.

Öte yandan bölgeye AFAD ve UMKE ekipleri gönderilirken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

"ÇIĞ ALTINDA KALAN VAR MI BİLMİYORUZ"

Çığla ilgili açıklamalarda bulunan Gümüşhane'nin Torul İlçe Kaymakamı Ömer Said Karakaş, "Çığdan zarar gören araçlar oldu, ama altta araç var mı yok mu henüz onu belirleyemedik" dedi.

Karakaş, yaptığı açıklamada, yolun tek şeritten çığ sonrası ulaşıma açıldığını belirterek, "Yol şu an için tek şeritten ulaşıma açıldı. Yolda çığdan zarar gören araçlar oldu ama altta araç var mı yok mu henüz onu belirleyemedik. Vatandaş olabilir de olmayabilir de diyor. Bir aracın kar altında kalıp kalmadığı ile ilgili bir bilgi henüz bizde yok. Bu konuyu değerlendiriyoruz. AFAD, jandarma ve Karayolları ekipleri orada" diye konuştu.

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