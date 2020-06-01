Gün Sazak’ı Dev-Yol şehit etti

‘Ülkücü Hareket’ kitabının yazarı Hakkı Öznur, eski Gümrük Bakanı Gün Sazak’ın, Gladyo ile de bağlantılı Dev-Sol adlı karanlık örgüt tarafından şehit edildiğini ileri sürdü.

‘Ülkücü Hareket’ kitabının yazarı ve Ülkücü hareketin kanaat önderlerinden Hakkı Öznur , Gün Sazak’ın şahadetinin 40. yıl dönümü münasebetiyle bir açıklama yaptı.

GÜN SAZAK’I DEV-SOL ŞEHİT ETTİ

Öznur, “Cumhuriyet tarihinin en başarılı Gümrük ve Tekel Bakanı olarak tarihe geçen, görev süresi boyunca rüşvetle, yolsuzlukla, hırsızlıkla kaçakçılıkla, çetelerle, mafyayla verdiği destansı mücadele ile bilinen, büyük siyaset ve devlet adamı Gün Sazak , kapitalist, enternasyonale bağlı küresel mafyanın taşeronu olan Dev-Sol tarafından şehit edilmiştir” dedi. Öznur, Gün Sazak suikastının arkasında, Bilderberg Group/NATO merkezli Gladyo ve iş birlikçilerinin olduğunu da ileri sürdü.

GLADYO PLANLADI, DEV-SOL ÜSTLENDİ

Öznur özetle şunları söyledi: “Şehit Gün Sazak, imanın, karakterin, ahlakın timsaliydi. Davaya, millete, vatana sevdalı, Türk milliyetçiliği hareketinin önde gelen isimlerinden Gün Sazak, kapitalist Enternasyonal-Bilderberg Group tarafından taşeron olarak kullanılan, Gladyo ile de bağlantılı Dev-Sol adlı karanlık örgüt tarafından 27 Mayıs 1980 günü Ankara’da şehit edildi”

TEK AMAÇLARI TÜRKİYE’Yİ İSTİKRARSIZLAŞTIRMAKTI

“Yakın politik tarihimize bakıldığında birçok suikastları, provokasyonları açık olarak görürüz. Tek amaçları Türkiye’yi istikrarsızlaştırmak olan kapitalist, enternasyonal/Gladyo, 12 Eylül öncesi, ülkemizi iç savaşa sürüklemek istiyordu. Hedef kaotik bir ortam, çözümse Amerikancı/NATO’ya bağlı askeri bir darbeydi. ABD/NATO ile ilişkili, Gladyo ile bağlantılı, devletin kılcal damalarına kadar girmiş ajanlar, kriptolar ve uzantıları ihtilal şartlarını olgunlaştırmak için sansasyonel cinayetler, bombalı katliamlar ve kitlesel provokasyonlar meydana getirmişlerdir. Abdi İpekçi suikasti, Gün Sazak’ın şehit edilmesi, MHP Genel Merkezi baskını ve daha yüzlerce vb. olayları sıralayabiliriz”

KAÇAKÇI ŞEBEKELERİNİN HORTUMLARINI KESTİ

“Gümrük ve Tekel Bakanlığı döneminde, gümrüklere disiplin getiren, iltimasa da karşı çıkan, sigara, uyuşturucu, silah kaçakçılarına göz açtırmayan, mafyanın belini kuran, iç ve dış mihrakların oyunlarını bozan Gün Sazak, küresel mafya tarafından hedef alınmıştı. Sıkı denetimlerle, Türkiye üzerinde mafya tipi taşeron kaçakçı şebekelerinin hortumlarını kesti. İşte bu yüzden 27 Mayıs 1980'de küresel mafya, kaçakçı şebekeleri; Gladyo ile de ilişkisi olan taşeron örgüt Dev-Sol'u kullandı”

TÜRK MİLLETİNİN İKİ BÜYÜK EVLADI…

Gün Sazak’ın şahadetinin üzerinden 40 yılı geçmiştir. Muhsin Yazıcıoğlu’nun şahadetinin üzerinden 11 yılı geçmiştir. İki büyük Türk milliyetçisinin, Ülkücünün şahadetlerine yol açan ‘menfur suikastlar’ hala aydınlanmadı.Yakın politik tarihimizde yer alan ‘iki suikast’ Türkiye ve Türk milleti açısından son derece önemlidir. Bütün Türklüğü yakından ilgilendirmektedir. Aziz Türk milletinin iki büyük evladı, Türkiye düşmanları, Türklük düşmanları tarafından şehit edilmiştir”

SAZAK: “HER ŞEYİ GÖZE ALDIM…”

“Milletin adamları olan Gün Sazak da Muhsin Yazıcıoğlu da duruşları, inançları, tavırları ülkücü kimlikleri ile kapitalist enternasyonalin- küresel emperyalizmin ve yerli iş birlikçilerinin hedefi olmuşlardı. Her ikisi de siyasi yaşamları boyunca, Türkiye düşmanlarıyla, Türk- İslam düşmanlarıyla, iç ve dış mihraklarla mücadele etmişlerdir. Her ikisi de milli ve yerliydi, milletin adamlarıydı. Siyaset ve sıra dışı tarihsel kişiliklerdi. Gün Sazak, bakanlığı döneminde, tarihi icraatlarıyla küresel mafyanın ve devlet içindeki iş birlikçilerinin belini kırmış, ‘Her şeyi göze aldım, mafyanın belini kıracağım, rüşvete yolsuzluğa son vereceğim, hırsızlık şebekelerini dağıtacağım’ sözüyle devletten ve milletten yana yiğit tavrıyla, kapitalist enternasyonale bağlı olan, küresel mafyanın ve uzantılarını hedefi olmuştu”

“BİZİ ÖLDÜREBİLİRLER FAKAT DAVAMIZIN YÜRÜYÜŞÜNÜ KİMSE ENGELLEYEMEZ”

“27 Mayıs, Türk siyasi hayatına iki önemli hadiseyle geçti. Birincisi, DP iktidarı bir askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı. İkincisi ise 27 Mayıs 1980 günü Ankara’daki evinin kapısında, terör örgütü Dev-Sol’un militanları tarafından kurşunlanarak, toprağa düşen Gün Sazak’tı. Şahadet mertebesine ulaşmadan evvel, Anadolu’nun dört bir yanında bir gül bahçesine girercesine toprağa düşen şehit ülkücülerin cenaze törenlerinde ‘herkesin acaba bir gün bize de sıra gelecek mi? diye birbirine baktığı bir dönemde; ‘Bizi öldürebilirler fakat davamızın yürüyüşünü kimse engelleyemez.’ diyordu ülküdaşlarına.

Anadolu insanının bütün hasletlerini üzerinde taşıyan bir karakter örneği olarak, tam bir milli sentezdi. Toprakla haşır neşir olmuş Anadolu insanının ağırlığını, seciyesini, ahlakını üzerinde taşıyan bir abide şahsiyetti.”

BAŞBUĞ TÜRKEŞ: “GÜN SAZAK’I TÜRKİYE’Yİ SÖMÜRGE YAPMAK İSTEYENLER ŞEHİT ETTİ”

“Şehit edilişinden sonra MHP Genel Merkezi önünde düzenlenen törende Alparslan Türkeş kürsüye gelerek bir konuşma yaptı. Türkeş, konuşmasında şunları söyledi:

‘Çok değerli arkadaşlarım, büyük dava adamı, temiz insan, büyük vatansever, vefakar, küçüklerine karşı şefkatli ve memleketine, devletine karşı her türlü fedakarlığı benimseyen yüce ruhlu arkadaşımız Gün Sazak Bey’i sevdiği vatan topraklarına emanet etmek üzere toplanmış bulunuyoruz.

Değerli arkadaşlarım, niçin Gün Sazak’ı vurdular? Neden Gün Sazak’ı Türk devletinin düşmanları, vatan hainleri, Türkiye’yi sömürge yapmak için sömürgecilerin satılmış uşakları niçin hedef seçtiler? Çünkü Gün Sazak, her şeyden evvel Türk vatanının bütünlüğünün korunması, Türk milletinin birliğinin korunması, dünya üzerindeki biricik bağımsız Müslüman Türk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin yaşatılması için faaliyet içinde idi, gayret içinde idi. Çünkü Gün Sazak köleliğe karşı, esarete karşı, insanın insana kul olmasına karşı mücadele halinde idi. Türkiye Cumhuriyeti’nin düşmanları, Türkiye’yi sömürge yapmak isteyenler, Türk milletini parçalayarak kölelik rejimine götürmek isteyenler Gün Sazak’ı hedef seçmişlerdir.

Değerli arkadaşlarım; Gün Sazak, inandığı dava uğrunda şehit oldu. O ölmedi, her zaman aramızdadır, aramızda yaşayacaktır; hatırası ile fikirleri ile davası ile Türk milletine güç verecektir, hız verecektir. Şehitler ölmez. Allah rahmet eylesin.’”

YÜZ BİNLER UĞURLADI

“Konuşmalardan sonra Bahçelievler’den Hacı Bayram’a, ülkücüye yakışır vakar ile yürüyüşe geçildi. Daha sonra Gün Sazak’ın tabutu eller üzerinde kaldırılarak Hacı Bayram Camii’ne doğru yürüyüşe geçildi . Yüz binler tekbirler getirerek, büyük bir düzen ve disiplin içinde, ülkücülüğün vakarı ile Beşevler, Tandoğan, Ulaştırma Bakanlığı önü, Ulus yoluyla Hacı Bayram Camii’ne geldiler. Cuma namazı kılınıp cenaze namazına başlandığında Hacı Bayram’a gelenler hala devam ediyordu.

Cenaze namazının kılınmasından sonra yüz binlerce Türk milliyetçisi , Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı ve Ülkücü hareketin önderlerinden Gün Sazak’ın tabutunu Eskişehir’e göndermek üzere arabaya kadar taşıdılar. Hacı Bayram Cami’nde sıkılan yumruklar göğe yükseliyor, yürekten tekbirler yeri sarsıyordu. Türk milliyetçiliği fikrinin lideri Türkeş’in sıkılı yumruğu bütün Türk-İslam ülkücülerine yeni ufukları gösteriyordu. Şehitler ölmezdi. Şehitler ölmez!”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-