Ankara’nın Kızılcahamam’da bulunan yer altı şehri gün yüzüne çıkıyor. Ankara Valiliği koordinesinde yürütülen jeopark çalışmaları, Ankara’nın tarihi ve doğası ile zengin ilçesi Kızılcahamam’da devam etti.

Ankara Vali Yardımcısı Mustafa Erkayıran, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Çamlıdere Kaymakamı Metin Demirel, Kahramankazan Kaymakamı Engin Aksakal, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Kahramankazan Belediye Başkan Yardımcısı ve araştırma heyetin katılımı ile Kızılcahamam’da jeopark alanlarının bir kısmında incelemelerde bulundular.

Abacı Peribacaları, Mahkemeağacin Yeraltı Şehri ,Güvem Bazalt Sütunları ve Alicin Manastırında saha incelemelerinin ardından, Kızılcahamam Jeopark Müzesinde değerlendirme toplantısı yapıldı.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar yaptığı açıklamada‘’Değerli hemşehrilerim bugün Ankara Valiliği koordinesinde yürüttüğümüz Jeopark çalışmalarımıza tarihi ve doğası ile zengin ilçemizde devam ettik. Vali Yardımcımız Sn. Mustafa Erkayıran ve birbirinden değerli heyetin katılımı ile ilçemizin jeopark alanlarında incelemelerde bulunduk.



Abacı Peribacaları, Mahkemeağacin Yeraltı Şehri, Güvem Bazalt Sütunları ve Alicin Manastırında Saha incelemelerimizin ardından, değerlendirme toplantımızı yaptık. Projede emeği geçen tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum, Dört bir yanı tarih ve doğa harikası ilçemizin jeoturizmde de ilerlemesi için var gücümüzle çalışıyoruz’’ dedi.

Mahkemeağacin Mahallesinde yürütülen arkeolojik kazı işlemlerinde, Ankara’nın en eski taşlarından biri olarak yorumlanan M.Ö 2 yy Galatlar dönemine ait bir yazıt bulundu. Bu yazıt ile bölge tarihinin yaklaşık 2200 yıl önceye dayandığı belgelenirken, çalışmalar sonucu Ankara’nın en önemli antik kentinin ortaya çıkarılması hedefleniyor.