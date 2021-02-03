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Günde 10 litre soğuk çay içiyor

Bursa'da Tarkan Kurt (45), günde 10 litre soğuk çay içiyor. Kurt, "Normal insan sabah kalkar, kahvaltısını yapar, çay içer. Ama ben her sabah soğuk çayı elime almadan duramıyorum" dedi
Günde 10 litre soğuk çay içiyor

Bursa'da, bir televizyon kanalında yönetmenlik yapan Tarkan Kurt, 20 yıl boyunca içtiği asitli içeceklerden kurtulmak için soğuk çay içmeye başladı.

Ancak zamanla soğuk çay içmeden duramaz hale geldi. Günde yaklaşık 10 litre soğuk çay içen Kurt, "Öğlene kadar yaklaşık 2 şişe içiyorum. Daha önce, 20 yıl kadar gazlı içecek bağımlısıydım. Ondan kurtulmanın yolunu ararken soğuk çayı keşfettim. Normal insan sabah kalkar, kahvaltısını yapar, çay içer. Ama ben, her sabah soğuk çay içmeden duramıyorum. Son 7- 8 ayda artırdım. Günde ortalama 10 litre içiyorum.  Faydasını da görmeye başladım. Son zamanlarda 12-13 kilo verdim" dedi.

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Çevresindeki birkaç kişiyi de soğuk çaya alıştırdığını dile getiren Kurt, "Satın aldığım markanın üreticisi, geçtiğimiz aylarda şişeyi değiştirdi. Fabrikayı aradım. Tadının değişip değişmediğini sordum. Aynı tadı alamadığımı söyledim. Soğuk çaylar arada bir kampanyaya giriyor. O zaman 50 tane alıyorum. Eşim de sıcak çayı çok sevdiği için anlayış gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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