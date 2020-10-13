Günde iki kez dezenfekte

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin (ANKESOB) tüm birimlerinde, günde iki kez dezenfektan işlemi gerçekleştiriliyor.

Koronavirüsten kurtuluşun alınan tedbirlere sıkı sıkıya uyulmakla mümkün olabileceğini belirten ANKESOB Başkan Vekili Hasan H. Çavuşculu, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sürecin başından itibaren üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle, tedbirlerin kontrollü bir şekilde uygulanmasına yoğun gayret gösteriyoruz.

Virüsle mücadele kapsamında hijyen ve temizlik faaliyetleri standartlara uygun olarak yürütülüyor. Kovid-19 ile mücadelede hijyen konusu kurumumuz için çok önemli. ANKESOB'da tüm departmanlarımız düzenli olarak günde iki kez sabah ve akşam olmak üzere ULV sisleme cihazı ile dezenfekte ediliyor. ANKESOB Sicil Müdürlüğüne iş ve işlemleri için gelen her esnaf ve sanatkarımız daha içeriye girmeden hijyen noktasında el dezenfektanı kullanıyor. Sicil servisindeki çalışma düzeni sosyal mesafe kuralına uygun bir biçimde düzenlendi. Girişlerde mutlaka ateş ölçümleri yapılıyor. Maske kullanması zorunlu olup, maskesi olmayanlara maske veriliyor. Personelimiz de kişisel hijyen, maske ve sosyal mesafe koşullarına uygun olarak hareket ediyor. Bu zorlu süreçte yapılması gereken; kurallara sıkı sıkıya uymak. Hijyen, maske ve sosyal mesafeyi ihmal etmeyelim. Bu salgını hep birlikte kurallara uyarak atlatacağız inşallah." ifadelerini kullandı.