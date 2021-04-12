Gündemdeki inşaat çalışmasıyla ilgili şok bilgi “BURA RİSKLİ KAZAMAYIZ”

Çankaya’da yanındaki Açelya Apartmanı’nın temeline zarar vererek, yıkımına neden olan inşaat kazısında ilk iki kepçecinin “Burası riskli, biz kazamayız” deyip, işi üstlenmediği ortaya çıktı.

Çankaya İleri Mahallesi Mektep Sokak’ta yanı başındaki inşaat çalışması nedeniyle temelinde boşluk oluşan ve çökme tehlikesi bulunduğundan yıkılacak olan Açelya Apartmanı sakinlerinden Emre Arı, olayla ilgili gazetemize çarpıcı bilgiler verdi.

İLK KEPÇECİLER “RİSKLİ” DEYİP KAZMAMIŞ

Arı, kazı öncesi Çankaya Belediyesi’ne dilekçe verdiklerini, müteahhidi de defalarca uyardıklarını, “geliyorum diyen” tehlikeye kimsenin aldırış etmediğini söyledi. İki kepçe operatörünün “burası riskli kazamayız” dediğini ve müteahhidin üçüncü bir operatör bularak kazıya başladığını kaydeden Arı, “Müteahhit oluşan çatlakları umursamadı. Belediye yetkilileri ‘çökmez’ dedi. Hepimiz ölebilirdik. Mağduruz” dedi.

TÜM SÜRECE ŞAHİDİM

Bina sakinlerinden Emre Arı, Açelya Apartmanı’nın en üst katında anne ve babası ile birlikte ikame ettiklerini dile getirerek, yaşanan süreci şöyle anlattı: “21 yaşında üniversite öğrencisiyim. Pandemi dolayısıyla çevrimiçi eğitim aldığımız için sabah-akşam evdeyim. Yaşanan sürece bizzat şahidim. İnşaat kazısına başlanmadan önce 2 tane kepçe operatörü geldi ve temelde incelemelerde bulundular. Gelen kişiler, ‘biz burayı kazamayız, riskli’ deyip gittiler. Daha sonra müteahhit üçüncü bir kişi buldu. Bu kişi bizim binanın altındaki kayayı bilinçsiz bir şekilde çıkardı aldı. Kazının yapıldığı gün öğleden sonra 13.00-14.00 arasında bizim binamızda çatlaklar oluşmaya başladı.”

MÜTEAHHİT ÇATLAKLARI UMURSAMADI

“Bunun üzerine müteahhide gidip binada çatlaklar oluştuğunu, binanın kaymaya başladığını belirttim. Tüm çatlakları fotoğrafladık ve müteahhide söyledik. Müteahhit, gelip çatlaklara baktığında; ‘Burası bizden kaynaklı değil, eskiden olmuş’ diyerek umursamadı. Bu da yetmedi çimento ile çatlakları kapatmaya çalıştı. Biz bina sakinleri olarak itiraz etsek de, müteahhit kazı yaptırmaya devam etti. Tüm izinlerinin olduğunu, istediğimiz yere şikâyet edebileceğimiz belirtti ve çalışmaya devam etti.”

ÇÖKMEZ DEDİLER BİR SAAT SONRA ÇÖKME BAŞLADI

“Zabıta geldi fotoğraf çekti. Belediyeden üç personel geldi; ‘Bu binada sıkıntı yok. Biz tebliğde bulunup yüklenici firmaya 2 hafta müddet vereceğiz ve sizin binanızın temelini güçlendirecekler. Bu binada çökme olmaz’ dediler. 1 saat sonra zeminle asfalt arasında 30 santimetre açılma oldu. Can havliyle kendimizi dışarı attık.”

HEPİMİZ ÖLEBİLİRDİK

“Eğer binanın temelindeki o kayayı öğleden sonra değil de akşam saatlerinde alsalardı, belki de çatlakları kimse göremeyecekti ve bina yıkılacaktı. Bizde ölebilirdik. Mağduriyet çok büyük.”

“ÇANKAYA BELEDİYESİ TELEFONLARIMIZI AÇMADI”

Bina sakini Arı, evden hiçbir eşya alamadıklarını, sadece cep telefonu, dizüstü bilgisayarı ve eşofmanlarını alabildiğini, o an sadece hayatlarını düşündüklerini kaydetti. Çökme başladıktan sonra Çankaya Belediyesi’ni defalarca aradıklarını ama telefonları açan olmadığını dile getiren Arı, “Telefonlarımızı açmadılar. Yetkililere ulaşamadık. Binamızdan akşamüzeri bir minibüs büyüklüğünde beton blok düştü” diye konuştu.

“DEFALARCA UYARDIK”

Arı şöyle devam etti: “Bizde polisi aradık ve emniyet ekipleri ile itfaiye geldi. Biz bunu en başından beri biliyorduk, defalarca uyardık. Çankaya Belediyesi’ne kazı öncesi dilekçe yazdık. Zeminin uygun olmadığını, gerekli önlemler alınarak kazı yapılmasını talep ettik. Fakat zemin sağlam denilerek kazıya izin verildi.”

“35 YILLIK EMEĞİMİZ HEBA OLDU”

Anne ve babasının abisinde, kendisinin ise dayısında kaldığını söyleyen Arı, “Evimiz eşyalarla birlikte yıkılacak. Anne ve babamın 35 yıllık emek ve birikimleri heba oldu. Biz bu borçları ödemek için çok sıkıntılar çektik. Dişimizi tırnağımıza kattık. Geçmiş olsun demek kolay ama önemli olan sonrası” diyerek, sözlerini noktaladı.

Emrah Özcan / İLKSAYFA-