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Gündeme getirdik, ASKİ ekipleri temizledi

Başkent’in tarihi mirası Akköprü’de biriken kurban atıkları ve çöpler gazetemizin “TEMİZLENMEYİ BEKLİYOR” manşetiyle gündeme getirmesinin ardından ASKİ ekiplerince temizlendi.
Gündeme getirdik, ASKİ ekipleri temizledi

Ankara Çayı’nın sürüklediği bilinçsiz vatandaşlar tarafından tüm uyarılara rağmen atılan kurban atıkları ve evsel atıklar tarihi Akköprü’nün ayaklarını adeta çöplüğe çevirmiş ve kötü kotu ile birlikte toplum sağlığını tehlikeye atacak noktaya gelmişti. Başkent’e yakışmayan bu görüntüyü “TEMİZLENMEYİ BEKLİYOR” manşetiyle duyurduğumuz haberimizin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti. ASKİ ekipleri Ankara Çayı’nda 9 kilometrelik alanda kurban ve çöp atıklarını temizleme çalışması gerçekleştirdi. 

basliksiz-2-kopya-001.jpgATIKLAR İMHA EDİLDİ 
Haberimizin ardından açıklama gönderen Ankara Büyükşehir Belediyesi şu bilgilere yer verdi:
“Ankara Çayı’nda toplum sağlığını tehdit eden ve çevre kirliliğine neden olan atıklar, ASKİ Keçiören Bölge Müdürlüğüne bağlı 10 personel, 4 kamyon ve 4 iş makinesi ile temizlendi. Çevreye atılan atıkların sürüklenerek tarihi Akköprü üzerinde yer alan Ankara Çayı’nda biriktiğini tespit eden ASKİ ekipleri, yoğun bir mesai harcayarak topladıkları atıkları Atık Bertaraf Tesislerine götürerek imha etti.” 

 HALK SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR 
ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, kurban atıklarının kanal hatlarını tıkandığını ve halk sağlığını olumsuz etkilediğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bayram öncesi uyarılarımızı yapmış olmamıza rağmen yine de bazı duyarsız vatandaşlarımız kurban atıklarını dere yataklarına atarak hem kendi sağlıklarını hem de toplum sağlığını hiçe saymış oldu. ASKİ olarak hatlarımızda rutin temizlik çalışmalarını düzenli şekilde sürdürüyoruz ancak ne yazık ki bazı vatandaşlarımız kanalizasyon hatlarını çöplük gibi kullanıyor. Hatlara atılan çöpler de akışı engelleyerek kısa sürede tıkanmalara, kanal taşmalarına, kötü kokulara, sineklerin çoğalmasına ve su baskınlarına neden oluyor. Bu durum kurumumuz için maddi açıdan kayıplara neden olurken, halk sağlığı açısından da ciddi risk oluşturuyor.” 

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Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

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