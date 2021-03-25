GÜNDER Başkanı Kaleli Kovid-19 sonrasında enerji sektörünün geleceğini değerlendirdi

Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü Başkanı Kutay Kaleli, yeni tip koronavirüs salgını sonrası dünyada ekonomik geleceğin şekillenmesinde güneş enerjisi, depolama ve elektrikli araçların önemli rol oynayacağını belirtti.

Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü (GÜNDER) Başkanı Kutay Kaleli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgınının ortaya çıkardığı krizle küresel ekonomik zorlukların daha da şiddetlendiğini ve pek çok ülkede de yerli ve yenilenebilir enerji kaynak kullanımını artırma çabalarının göze çarptığını söyledi.

Küresel enerji sektöründe güneşin diğer kaynaklara oranla daha hızlı bir toparlanma gösterdiğini anlatan Kaleli, Türkiye'de de son aylarda benzer bir sürecin yaşandığını vurguladı.

Kaleli, serbest piyasada yatırım imkanı, yenilenebilir enerji tedarik anlaşmaları, çatı kiralama, hibrid tesisi kullanımının geliştirilmesi ve mini -Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (Mini-YEKA) projeleri gibi konuların hayata geçirilmesiyle sektörde hareketlenmenin başlayacağını dile getirdi.

Yenilenebilir enerjide düşen yatırım maliyetlerinin sektörün geleceği için önemli olduğuna işaret eden Kaleli, şunları kaydetti:

"Salgın yakın gelecekte yenilenebilir enerjiye, enerji verimliliği uygulamalarına ve dijital düzene daha çok ihtiyaç duyulacağını gösteren tarihi bir dönemeç oldu. Enerji depolama ve elektrikli araç altyapısı da dahil olmak üzere, yeni enerji teknolojilerine yapılan karbon nötr yatırımlarda sürekli bir büyüme öngörüyoruz. Salgın sonrası dünyada ekonomik geleceğin şekillenmesi ve toparlanmanın desteklenmesinde, gelecekteki enerji ihtiyaçlarının karşılanmasında tüketici dostu kullanımı ile güneş enerjisi, elektrik depolama ve elektrikli araçlar sürdürülebilir geleceğin 3 büyük oyuncusu olacak."

Kaleli, piyasalardaki yaşanan sıkıntılara rağmen Türkiye'de temiz enerji kaynaklarına olan desteğin arttığını ifade ederek, "Mini-YEKA olarak ifade ettiğimiz ihaleler için ilk teklif dosyaları sunuldu ve 131 farklı şirket adına toplam kurulu güçleri 9 bin 440 megavat olabilecek 709 proje için teklif verildi. İhalelere yönelik bu yoğun ilgi, Türkiye'nin enerji geleceğinde güneş enerjisi olduğunun kanıtıdır. Yıllık güneş enerjisi kurulumunda sektör beklentisi 1000-3000 megavat seviyelerinde. Bu tür ihalelerle sağlanacak kapasitelerin önümüzdeki yıllarda da güneş enerjisi sektörünü dinamik ve canlı tutacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomi Reform Paketi

Kaleli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomi Reform Paketi'nde yer alan binaların verimliliği, depolama tesisleri, yatırım ortamının iyileştirme ve güçlü sermaye yapıları oluşturma ve yeşil finansmana erişim gibi konuların sektör için hayati önem taşıdığını söyledi.

Bankaların kredi paketlerini görmeden bu başlıkların yorumlanmasının kolay olmadığını dile getiren Kaleli, "Ekonomik Reform Paketi ve yeşil finansmana erişimin kolaylaştırılması politikalarının fikrinin dahi ortaya konulması, ileride buna dair desteklerin geleceğinin habercisi. Yeşil enerji ya da yenilenebilir enerjide finansmanın düşük faizle uzun vadelerde sağlanması sektöre ciddi bir katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.