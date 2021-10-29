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Gündüz bakımevlerinde renkli görüntüler

Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan 4 Çocuk Gündüz Bakımevi’nde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kutlama etkinlikleri düzenlendi. 
Gündüz bakımevlerinde renkli görüntüler

Ankara Büyükşehir Belediyesinin bugüne kadar hizmete açtığı 4 Çocuk Gündüz Bakımevi’nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.

37-66 aylık minikler, Anıtkabir’i ziyaret ettikten sonra eğitim gördükleri Çocuk Gündüz Bakımevlerinde gerçekleştirilen Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında bir araya geldi. 

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CUMHURİYET’İN ÇOCUKLARI

Batıkent, İşçi Blokları, Ahmetler ve Kuşcağız Çocuk Gündüz Bakımevi’nde eğitim gören çocuklar, Atatürk ve Cumhuriyet konulu şiir ve dans gösterileriyle renkli görüntülere sahne oldu.

Kuşcağız Çocuk Gündüz Bakımevi’nde düzenlenen Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine katılan Ankara Büyükşehir Belediyesi Kreşler Koordinatörü Nagehan Turpçu, “Ankara Büyükşehir Belediyesi Gündüz Bakımevlerimizde 200’ü aşkın çocuğumuzla Cumhuriyet Bayramımızı coşkuyla kutladık. Bize bu imkanı veren Başkanımız Mansur Yavaş’a teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.

Cumhuriyet Bayramı’nı öğretmenleri ve aileleriyle birlikte coşkuyla kutlayan minikler, gönüllerince eğlendi.

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