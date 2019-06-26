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Güne Edirne'den gelen korkunç bir haberle uyandık: 10 ölü, 30 yaralı

Son dakika haberine göre, Edirne’de düzensiz göçmenleri taşıyan panelvanın kaza yapması sonucu 10 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı.
Güne Edirne'den gelen korkunç bir haberle uyandık: 10 ölü, 30 yaralı

Edirne'nin Meriç ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Yunanistan sınırındaki Meriç ilçesinde meydana geldi. Henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kaçak göçmenleri taşıyan minibüs, yoldan çıkarak devrildi. Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, kazada 10 kişinin öldüğünü 30 yaralı olduğunu söyledi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: DUR İHTARINA UYMADI

Valilikten yapılan açıklamada, "26.06.2019 günü saat 04.45 sıralarında Meriç İlçemiz Büyük Doğanca Mahallesinde durumundan şüphelenilen bir araca Jandarma Komutanlığı ekiplerimizce dur ihtarında bulunulmuştur. Araç ihtara uymayıp hızla kaçmış olup merkezde bulunan ana kavşakta yolunu alamayarak bir dükkâna çarpmıştır. Kazada 10 göçmen vefat etmiş olup, 30 göçmen ise yaralanmıştır. Ölen göçmenlerimize Allah’tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.

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