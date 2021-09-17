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Güneş enerjili şarj ünitesi

Keçiören Belediyesi, Atatürk Botanik Bahçesine güneş enerjisi paneliyle elektrik üreten şarj ünitesini hizmete sundu.
Güneş enerjili şarj ünitesi

Başkan Altınok, “Elektrikli sandalye ve elektrikli bisikletlerin şarj ihtiyacını güneş enerjisiyle sağlıyoruz. Litum bataryalara depolanan elektrik enerjisinden ihtiyacı olan herkes ücretsiz olarak faydalanabiliyor.” dedi.
Başkan Altınok yenilebilir ve temiz enerji olması sebebiyle ilçedeki güneş enerjisi panellerinin kullanım alanlarını artıracaklarını kaydederek şunları aktardı:

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“Güneş enerjisi sistemleri yenilebilir enerji bakımından bakımı ve kurulumu en kolay olan yöntemlerden biridir.  Özellikle boş alanlara kullanım değeri kazandırmak açısından kurulacak her güneş enerjisi paneli enerji üretimimize katkıda bulunacaktır. İnsanlarımızın artık hanelerinde de kullanabildiği bu sistem ülkemizde de gittikçe yaygınlaşıyor. Bu bakımdan enerjide dışa bağımlılığın azalması adına oldukça önemli bir atılımı gerçekleştiriyoruz. Hem doğa dostu hem de ekonomi dostu bu sistem ilçemizde de yaygınlaştıracağız.”

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