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Güneş enerjisi ile tasarruf

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek parklarda hayata geçirdikleri Güneş Enerjisi Sistemi ve Gri Suların Geri Kazandırılması Projesi’nin detaylarını paylaştı.  
Güneş enerjisi ile tasarruf

Parklara güneş enerjili aydınlatma direği yerleştirdiklerini aktaran Ramazan Şimşek “Parklarımız artık kendi enerjisini üretiyor.  Güneş enerjili aydınlatma direği sayesinde elektrikten %100 tasarruf sağlanıyor. Herhangi bir elektrik bağlantısı ve alt yapı gereksinimi olmadan aydınlatma direği güneş ışığını depo ediyor ve hava karardığı zaman direk aydınlatmaya başlıyor. Bu sayede 4 saatlik güneş ışığı deposu ile 24 saat aydınlık verebiliyor” ifadelerini kullandı. 
Kuraklığa ve suyun önemine dikkat çekmek için ise geçtiğimiz Şubat ayında Gri Suların Geri Kazanılması projesini hayata geçirdiklerini ve projenin konutlarda uygulanmaya başladığını hatırlatan Şimşek “Ankara’mıza ve suyumuza sahip çıkmak için Gölbaşı’nda yapılacak olan her yeni yapı, gri suların geri dönüşümüne uygun olarak inşa edilmeye başlandı. Bu sayede suyun bir kereden fazla kullanımını sağlamış olduk” açıklamasında bulundu.

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Güneş enerji sistemi sayesinde elektrik israfına son vermeyi amaçladıklarının altını çizen Başkan Ramazan Şimşek “Güneş enerjisi ile aydınlatma sağlayan direklerimiz sayesinde Gölbaşımızda tasarruf, insanlarımızda da çevre bilinci oluşturmayı amaçlıyoruz. Hedefimiz daha çok alanda bu güneş enerjisi ile aydınlatma sisteminin kurulumunu sağlamak. Amacımız ise hem doğaya duyarlı hem de toplumsal duyarlılık odaklı bir Gölbaşı’nı gelecek nesillere bırakmak” dedi. 

Türkiye’de ilk kez hayata geçen örnek proje
Hayata geçirdikleri Gri Suların Geri kazandırılması projesi ile bir ilke imza attıklarını söyleyen Başkan Ramazan Şimşek “Dünyanın doğal kaynaklarının tükenmeye yüz tuttuğu günümüzde su insanın yaşam unsuru olarak ön plana çıkıyor. Bu sebeple en modern uygulamalar içerisinde yer alan atık su sistemlerinin arasında bulunan gri su sistemleri oldukça önemli bir yerde duruyor. Türkiye’de bir kişi günde ortalama 200 lt su tüketiyor. Bu 200 lt suyun 40 lt si tuvaletlere, %10 u bahçeye harcanıyor. Projemiz sayesinde; küvet, lavabo ve duştan gelen gri sular arıtılarak, yağmur suları ise depolanarak sulama, yıkama ve rezervuar suyu olarak kullanılacak. Bu sayede ortalama olarak günde kişi başı 50 lt su tasarrufu sağlayacağız. Gri suların geri dönüşümü ile su tüketimi azalırken, tüketicinin cebine de olumlu yansıyor. Faturalarda yüzde 50’ye varan oranlarda düşüş sağlayan uygulamayla şebeke suyu dağıtım sistemi rahatlıyor ve atık su miktarı da düşmüş oluyor. Bu Türkiye’de ilk kez bir belediyenin hayata geçirdiği ve gelecek nesillere daha güzel bir ülke bırakmak için örnek bir proje” diye konuştu.

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