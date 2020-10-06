Güneş Enerjisi Santrali sayesinde içme suyu için elektrik faturası ödemiyorlar

Elazığ'ın Baskil Kaymakamlığınca 22 köyde kurulan GES sayesinde içme suyu için elektrik faturası ödemeyen vatandaşların yüzü gülüyor.

Elazığ'ın Baskil ilçesinde 22 köyde kurulan Güneş Enerjisi Santrali (GES) sayesinde, köy sakinleri içme suyu için elektrik faturası ödemiyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili yönetmeliği kapsamında Baskil Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğince hayata geçirilen projeyle, artezyenlerden içme ve sulama suyu temininde kullanılan elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanması için 33 köyde GES kurulması planlandı.

Bu GES'lerden 3 yılda 22'sinin kurulumu tamamlandı. Bu yıl diğer 11 ünitenin de tamamlanması hedefleniyor.

Örnek teşkil eden proje kapsamında içme suyunda elektrik faturası yükü tamamen ortadan kalktı. İçme suyunu tarımsal sulama için de kullanan vatandaşlar ise limit aşımından dolayı cüzi miktarda ödeme yapıyor.

"Vatandaşımızın içme suyunu bedava kullanmasını sağlayacağız"

Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, AA muhabirine, ilçedeki köy sakinlerinin sosyoekonomik desteklenmesi amacıyla GES projelerini hayata geçirdiklerini söyledi.

GES'ler kurulduktan sonra köylülerden olumlu dönüşler aldıklarını anlatan Yılmaz, "Gelen memnuniyetlerden dolayı Baskil Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği olarak 2020'de de bu yatırımlarımıza devam etme kararı aldık. Dolayısıyla bunları ihtiyaç duyulan köylerimizde yaygınlaştırmayı düşünüyoruz." dedi.

Kurulan ünitelerin üretime katkısı olacağını belirten Yılmaz, "Vatandaşın içme suyu temininde elektrik faturası için ödediği miktar kimi yerlerde yüzde 75, kimi yerlerde yüzde 100'e yakın azalacak. Neredeyse ücret ödemeyecekler. Dolayısıyla bu şekilde vatandaşlarımızın içme suyunu bedava kullanmasını sağlayacağız." diye konuştu.

GES'leri kurmalarındaki temel amacın, köylerde yaşayanları, içme ve sulama suyu için elektrik yükünden kurtarmak olduğuna işaret eden Yılmaz, GES'lerin enerji giderinde tasarruf sağladığını vurguladı.

Yılmaz, köylerde kurdukları GES'lerin tüm Türkiye'ye örnek teşkil ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"GES'ler doğaya hiçbir zarar vermeden, doğayla barışık şekilde elektrik üretimi yapıyor. Çevre dostu olması, doğaya herhangi bir zararının olmaması ve yenilenebilir enerji kaynağı olmasından dolayı bunu çok önemsiyoruz. Doğaya büyük katkı sunuyoruz. Kurduğumuz GES'ler yaşamı daha rahat hale getirdiği için köyün cazibesini artırmaktadır. GES'lerin kentten köylerimize dönüşü ve köylerimizdeki yaşam standardını artıracağını düşünüyoruz. GES'ler sayesinde vatandaşlarımıza köylerimizde daha rahat, daha kolay bir hayat sunabiliriz."

"Bu yatırımların daha da yaygınlaşmasını bekliyoruz"

Baskil Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Balıbey, ilçelerinde özellikle dağlık kesimlerde yüzey sularının azalması nedeniyle çoğu köyde içme ve sulama suyunun artezyen ya da kuyulardan elektrik enerjisiyle sağlandığını, bunun köylüye büyük çapta külfet getirdiğini söyledi.

Köylerde kurulan GES'ler sayesinde bu maddi yükten kurtulduklarını dile getiren Balıbey, "Bu tesisler kurulduktan sonra insanlarımız köylerine dönmeye başladı. Köyümüzde elektrik faturalarında yüzde 75 kar sağlandı, paraları ceplerinde kaldı. Bu konuda devletimize müteşekkiriz. Bu yatırımların daha da yaygınlaşmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kayabeyli Muhtarı Rıfat Bozaba, 50 haneden oluşan köylerinde geçen yıl GES kurulmasının ardından, aylık enerji giderlerinin 8 bin liradan ortalama 1200 liraya kadar düştüğünü kaydetti.

GES'ler aracılığıyla temin edilen suyu sebze ve meyveleri sulamak için de kullandıklarını anlatan Bozaba, "GES'ler büyük bir nimet. Bugün köylü bedavaya su içiyor, bedava sulamasını yapıyor. Başta Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Bu GES'lerin köylerimize büyük katkısı oldu. Devletimiz güçlü ve büyük. Devletimizin her zaman köylünün yanında olduğunu görüyoruz." şeklinde konuştu.