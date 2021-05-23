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Güneş enerjisinde mini YEKA yarışmaları yarın devam edecek

Güneş enerjisinde mini Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları yarışmalarına ilişkin program kapsamında 24-27 Mayıs'ta toplam 740 megavat kapasite tahsisi için 55 yarışma gerçekleştirilecek.
Güneş enerjisinde mini YEKA yarışmaları yarın devam edecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca düzenlenen mini Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) yarışmaları, kilovatsaat başına 35 kuruş tavan fiyat üzerinden açık eksiltme usulüyle yapılacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri nedeniyle ertelenen yarışmalar yarın tekrar başlayacak. Bu kapsamda, 24-27 Mayıs'ta 740 megavat kapasite tahsisi için 55 yarışma yapılacak.

Bakanlıkta düzenlenecek yarışmalara başvuru sahipleri en fazla iki yetkili temsilciyle katılabilecek. Yetkili temsilcilerin imza sirküleri, yetki belgesi, vekaletname, şirket kaşesi ve HES kodlarını kampüse girişte hazır bulundurması gerekecek.

Güneş Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA GES-3) ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisi kapsamında daha önce 26-29 Nisan'da 19 bölge için yarışma gerçekleştirilmiş ve 12 farklı şirkete 260 megavat kapasite tahsis edilmişti.

Mini YEKA GES projeleriyle Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde toplam 1000 megavat güneş enerjisi kapasitesi oluşturulması amaçlanıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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