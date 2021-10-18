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Güneş enerjisiyle çalışan telefon şarj istasyonu üretildi

Van İş Geliştirme Merkezinde (İŞGEM) yıllardır araştırmalarını sürdüren MEDWAVE Firması, güneş enerjisiyle çalışan telefon şarj istasyonu üretti.
Güneş enerjisiyle çalışan telefon şarj istasyonu üretildi

İŞGEM'de aralıksız çalışmalarını sürdüren MEDWAVE Firması, birbirinden önemli çalışmalara imza atıyor. Daha önce korona virüsü yok eden cihazı, sebze kurutma makinesini ve her türlü kirli suyu içilebilir duruma getiren ilacı üreten firma, güneş enerjisiyle çalışan telefon şarj istasyonunu da üretti. Tamamıyla güneş enerjisiyle çalışan istasyonda ayrıca bisiklet hava pompası, reklam asılacak alan, oturma masası ve aydınlatma bulunuyor.

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Ürettiği ilk telefon şarj istasyonunu Edremit sahiline kuran firma yetkililerinden Murtaza Mahmudi, istasyonun özellikle acil durumlarda vatandaşın işini kolaylaştıracağını belirterek, “Bu istasyon güneşten enerjisini alır ve cep telefonlarını şarj eder. Reklam asılacak yeri, bisiklet hava pompası, oturma masası ve gece saatleri için aydınlatması var. Vatandaşlar parklarda gezerken telefon şarjları bitiyor. Acil durumlar için bu istasyon önemlidir” dedi.
Firma yetkililerinden Dr. Mehrdad Fojlaley ise istasyonun belediyeler için bir gelir niteliğinde olabildiğini belirterek, “Bu istasyon 24 saat boyunca çalışıyor. 4 telefonu aynı anda şarj edebilir ve şarj seviyesini de gösterebiliyor. Her zaman vatandaşların şarja ihtiyacı olur. Bu istasyon sayesinde vatandaşlar istediği zaman bedava telefonlarını şarj edebilirler. Özellikle belediyeler için bir gelir kaynağı da olabilir. Çünkü üzerindeki reklam panosunu kiralayabilirler” diye konuştu.

İstasyonun farklı modellerle üretilebildiğini dile getiren Fojlaley, “Her cihaz tasarımına göre 5 ila 7 bin TL civarında mal oluyor. Farklı modellerde tasarımlarımız olduğu gibi müşterin isteği üzerine özel modellerde de yapabiliriz. Van YYÜ Vakfı bize destek olarak yeni üretimlerimizden satın aldı. Şu anda Edremit sahilinde bir istasyonumuzu kurduk. Ben bu anlamda bizlere gösterdiği ilgiden dolayı Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'a, Van YYÜ Vakfı'na teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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