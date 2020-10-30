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Güneş, gelecek 5 yılda Türkiye'nin en ucuz enerji kaynağı olacak

IEEFA Enerji Finansmanı Çalışmaları Direktörü Buckley, "Güneş enerjisinin Türkiye'nin gelecek 10 yıldaki artan enerji talebini karşılamada en önemli kaynak olarak öne çıkacağını düşünüyorum" dedi.
Güneş, gelecek 5 yılda Türkiye'nin en ucuz enerji kaynağı olacak

Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz Enstitüsü (IEEFA) Enerji Finansmanı Çalışmaları Direktörü Tim Buckley, Türkiye'nin güneş ışınım potansiyelinin çok yüksek olduğunu belirterek, "Güneş, Türkiye'de hiç şüphe yok ki gelecek 5 yılda en ucuz enerji kaynağı olacak. Güneş enerjisinin Türkiye'nin gelecek 10 yıldaki artan enerji talebini karşılamada en önemli kaynak olarak öne çıkacağını düşünüyorum." dedi.

Buckley, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte enerji piyasalarında finansmanın yönünün tamamen değişmeye başladığını ve iklim kriziyle mücadele edebilmek için yenilenebilir enerjiye yönelik "yatırım iştahının" artmaya devam ettiğini söyledi.

Kömür teknolojilerine yönelik finansmanın son birkaç yıldır hızla azaldığını kaydeden Buckley, finansman kuruluşlarının petrol ve gaz sektörlerine yönelik de aynı eğilimi göstermeye başladığını anlattı.

Buckley, temiz enerjiye eğilimin artmasında ve fosil kaynaklara ilişkin risk algısının değişmesinde salgının bir "katalizör" olduğunu dile getirdi.

Bu dönemde yenilenebilir enerji şirketlerinin değerinin "sektörün devleri" olan fosil yakıt şirketlerini geride bıraktığını kaydeden Buckley, şunları söyledi:

"20 yıl öncesinin en büyük enerji şirketi Exxon Mobil'in piyasa değeri şu an 140 milyar dolar değerinde ki bu rakam daha önce 500 milyar dolara kadar yükselmişti. Öte yandan, piyasa değeri 400 milyar doları bulan Tesla şu anda Exxon Mobil'den üç kat daha büyük. Bu değişim diğer pek çok şirket için de geçerli ve finansal piyasaların iklim krizini bir risk olarak fiyatladığının çok önemli bir göstergesi. Yenilenebilir enerji şirketlerinin piyasa değeri her hafta rekor seviyeye çıkarken, petrol ve gaz şirketlerinin değeri son 10 yıldaki en düşük seviyelerde."

Güneş geleceğin enerjisi
Hindistan, Avustralya, Brezilya, Afrika, Çin, Meksika gibi ülkelerde güneş potansiyelinin yüksek olduğunu kaydeden Buckley, bu ülkelerdeki kapasite artışlarının küresel piyasanın şekillenmesinde etkili olacağını anlattı.

Buckley, geçen yıl dünyada yaklaşık 100 gigavat güneş enerjisi kapasitesinin devreye alındığını anımsatarak, Çin ve Japonya'nın açıkladığı yeni iklim hedefleriyle birlikte dünyada güneş enerjisi kapasitesinin hızla artacağını belirtti.

Son dönemde yenilenebilir enerji teknolojilerindeki maliyet düşüşünün hızla devam ettiğini ifade eden Buckley, özellikle güneşteki maliyetlerin gelecek 10 yılda yıllık bazda yüzde 10 azalacağını vurguladı.

Buckley, güneş enerjisinin bazı ülkelerde en ucuz kaynak haline geldiğini belirterek, "Türkiye'nin elektrik talebi büyüyor ve güneş enerjisindeki maliyetler giderek azalıyor. Güneş Türkiye'de hiç şüphe yok ki gelecek 5 yılda en ucuz enerji kaynağı olacak. Güneş enerjisinin Türkiye'nin gelecek 10 yıldaki artan enerji talebini karşılamada en önemli kaynak olarak öne çıkacağını düşünüyorum. Türkiye, güneş kapasitesini artırmak için fırsatları değerlendirmeli. Uluslararası yatırımcılar da daha kapsamlı bir politikayla yatırım yapmaya teşvik edilebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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