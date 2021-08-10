Güneş ışınlarına dikkat

Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Dermatoloji Bölümü'nden Uzm. Dr. Devrim Sakallı Çakçak, güneşin tüm canlıların sağlıklı yaşaması için gerekli olduğunu belirtti.

Uzm. Dr. Çakçak, uzun süreli güneş temasının deride bazı yaşlanma bulgularına neden olduğunu söyledi. Uzm. Dr. Çakçak, “Deri kurur, incelir, lekelenmeler artar, kılcal damarlar ve kırışıklıklar belirginleşir. Ayrıca uzun süreli maruziyet bazı cilt kanserlerini de artırır. Güneşe duyarlılık yaratan bazı genetik hastalıklarda ise erken yaşlarda çeşitli deri kanserleri gelişir. Bunun yanısıra antibiyotikler, tansiyon, mantar ve mide ilaçlarıyla doğum kontrol hapları gibi tedavi amaçlı bazı ilaçların da güneşe duyarlılığı artırabilir" diye konuştu.



'DERİDE YANIK VE LEKE OLUŞUMUNA YOL AÇABİLİR'



Deriye temas eden parfüm, krem, losyon ve bazı kimyasal ürünlerin güneşe duyarlılığı artırarak, deride yanık ve leke oluşumuna yol açabileceğinin altını çizen Uzm. Dr. Çakçak, “Güneşten yayılan ultraviyole ışınları; UVA, UVB, UVC olmak üzere üç çeşittir. UVC ışınları yeryüzüne ulaşmazken, yeryüzüne ulaşan ışınların yüzde 5-10'unu güneş yanığı ve melanin sentezini uyarmada etkin olan UVB oluşturur. Yüzde 90-95 gibi büyük oranda yeryüzüne ulaşan UVA ise deri yaşlanmasında ve melanom tipi kanserlerin oluşmasında rol oynar" dedi.



'SAAT 10.00 İLA 16.00 ARASI GÜNEŞE ÇIKMAYIN'



Güneşten korunmak için dikkat edilmesi gereken durumlar hakkında da bilgi veren Uzm. Dr. Çakçak, “Saat 10.00 ila 16.00 arası güneşe çıkmaktan kaçınmalı. Açık renkli ve sıkı dokunmuş pamuklu giysiler tercih edilmeli, polyester, yün, ipek ve naylon güneş ışınlarını fazla emdiği için tercih edilmemeli. Şapka ve gözlük kullanımına dikkat edilmeli. Düzenli olarak güneşten koruyucu ürünler kullanılmalı. Suya ve ışığa dayanıklı, alerji yapmayan, UVA ve UVB'ye karşı eşit koruma sağlayan ürünler kullanılmalıdır" diye konuştu.



'TEN RENGİNE GÖRE FAKTÖR SEÇİMİ ÖNEMLİ'



Güneş koruyucu ürünlerin yapılarına göre kimyasal ve fiziksel güneş koruyucular olmak üzere ikiye ayrıldığını sözlerine ekleyen Uzm. Dr. Çakçak, “Kimyasal güneş koruyucular UV ışınlarını absorbe eder. Fiziksel güneş koruyucularsa, UV ışınlarını dağıtır ve yansıtır. Güneş koruyucu ürünlerin üzerinde yer alan güneş koruma faktörü 2 ila 50+ arasında değerlendirilmiştir. Genel olarak koyu tenlilerin en az 15, açık tenlilerin en az 30 faktörlü güneş koruyucu ürün kullanması gereklidir" dedi.