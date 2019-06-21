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Güneş ışınlarına dikkat

Göz hastalıkları uzmanı Dr. Erhan Yılmazkurt güneşten gelen ultraviyole ışınlarının katarakt ve sarı nokta hastalığına sebep olduğunu belirterek, “Göz sağlığınız için ultraviyole filtresi olan güneş gözlükleri kullanın” dedi.
Güneş ışınlarına dikkat

Op. Dr. Erhan Yılmazkurt, güneşten gelen zararlı ışınların göz sağlığına etkisi ve güneş gözlükleri hakkında gazetemize konuştu. Yılmazkurt, güneş gözlüğünde önemli olanın ultraviyole filtreye sahip olması olduğunu belirterek, “Ultraviyole katarakt oluşumunu tetikleyen etkenlerden bir tanesidir. Ayrıca sarı nokta hastalığının en büyük sebeplerindendir. Bu yüzden dış ortamlarda muhakkak ultraviyole filtreli gözlük kullanmalıyız. Ultraviyole filtresi olmayan gözlükler kullandığımızda gözümüzü koruduğumuzu zannederek daha fazla zarar verebiliriz” dedi.

DAHA FAZLA HASAR VEREBİLİRSİNİZ

Yılmazkurt, piyasada özellikle de işportada satılan güneş gözlükleri hakkında vatandaşları uyararak, “Güneş gözlüğünde önemli olan camın içerisindeki ultraviyole ışınların filtre eden özelliğinin bulunmasıdır. İşportada satılan gözlüklerde bu özellikler yok. Bundan dolayı da gözümüzü koruduğumuzu zannederek, daha fazla hasar verebiliriz.  Gözümüzün kendi yapısının doğal ultraviyole filtresi var ama ozon tabakası delik olduğu için bize ulaşan ultraviyole ışınları normalden daha fazla. Bundan dolayı da kaliteli ultraviyole filtreli güneş gözlükleri kullanmalıyız” dedi.

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KAPALI VE KARLI HAVADA DAHİ VAR

“Bu güneş gözlüğü değildir. Genel kullanımda güneş gözlüğü diye geçiyor ama bu ultraviyole gözlüğüdür” diyen Yılmazkurt, ultraviyolenin sadece güneşli havada değil, karlı havada, bulutlu havada da bulunduğunu söyledi. Yılmazkurt, “Bu gözlükleri bizim kapalı bulutlu havada da kullanmamız gerekiyor. Karlı ve bulutlu havada da kullanmamız gerekiyor. Karlı havada güneş yok ama ultraviyole var. Bundan dolayı bu gözlükleri açık havada olabildiğince çok takmalıyız. Ozon tabakasındaki incelme bize etki eden ultraviyoleyi artırıyor.”

KATARAKT VE SARI NOKTA HASTALIĞI

“Ultraviyolenin de göze birçok etkisi var. Ultraviyole katarakt oluşumunu tetikleyen etkenlerden bir tanesidir. Bunun haricine gözümüzün retina tabakası çok hassas bir yapıya sahiptir. O bölgeye tahammülün ötesinde ultraviyole gelirse oradaki hücrelerde bozulma başlıyor.  Bugün sarı nokta hastalığı dediğimiz hastalığın en büyük etkenlerden birisi ultraviyole ışın.” 

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Emrah Özcan/HABERVAKTİM

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