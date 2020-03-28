"Güneş koronavirüsün yayılmasını engelliyor"

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, güneşin koronavirüsün yayılmasını engellediğini söyledi.

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, güneşin yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellediğini ancak Rusya'daki iklim faktörlerinin enfeksiyonu durdurmayacağını zira optimum sıcaklığın 6-8 derece arasında olduğunu söyledi.

TikTok'taki canlı yayın sırasında açıklamalarda bulunan Muraşko, "Güneş gerçekten de koronavirüsün yayılmasını engelliyor ancak bugünkü sıcaklıklar altında değil. Şu an Moskova'daki sıcaklık koronavirüsü durdurmak için yeterli değil. Bunun için optimum sıcaklık 6-8 derece arası" dedi.

Muraşko, bundan dolayı mevcut iklim koşullarının Rusya'da virüsü etkisiz hale getirmeyi sağladığını henüz söyleyemeyeceklerini vurguladı.