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'Güneş paneli projemiz için kamudan finansal teşvik almadık'

Eko Temiz Enerji AŞ'nin, Niğde'nin Bor ilçesinde kurulacak güneş paneli üretim tesisi için bugüne kadar kamudan herhangi bir finansal teşvik almadığı bildirildi.
'Güneş paneli projemiz için kamudan finansal teşvik almadık'

Şirketten konuya ilişkin yapılan açıklamada, 500 milyon dolar yatırımla kurulacak entegre güneş paneli üretim tesisi için birçok yatırımcı grupla görüşüldüğü belirtildi. 

Bu kapsamda, İsviçre ve Alman şirketiyle iyi niyet anlaşması imzalandıktan sonra 11 Mart 2019'da tesisin temelinin atıldığı bilgisi verilen açıklamada, "Ancak geçtiğimiz yıl gerek dünya ekonomisinde yaşanan durgunluk, gerekse uzun süredir devam eden pandemi koşulları, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yabancı yatırımların yavaşlamasına neden oldu. Bu nedenle güneş paneli konsorsiyumundaki iş ortaklarımız, yatırım finansmanı konusunda güçlük yaşadılar." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından alınacak teşviklerle alakalı art niyetli yorum ve değerlendirmeler olduğuna işaret edilerek şunlar kaydedildi:

"Güneş paneli projemiz için şu ana kadar kamudan hiçbir suretle finansal teşvik almadık. Devletimizden şu ana kadar alınmış bir kuruş dahi yoktur. Entegre panel üretim tesisimizi tamamlayıp panel üretimi başlayınca almaya hak kazanacağımız teşvik kalemleri incelendiğinde, sadece operasyonel teşviklerden yararlanacağımız açıkça görülecektir. Diğer bir deyişle, bu teşvik ancak panel üretim tesisimizin üretime başlamasıyla alınabilecek bir teşviktir. Tekrar ifade etmek gerekirse, bu anlamda teşvik adı altında kasamıza giren tek kuruş olmayıp, bölge ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağına inandığımız projemizle ilgili tüm ayrıntılar önümüzdeki süreçte de kamuoyuyla paylaşılacaktır."

Kaynak: Haber Kaynağı
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