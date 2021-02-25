Güneşi gören İzmirliler sahile koştu

İZMİR'de güzel havayı görenler, sahil ve parklara akın etti. Bazı kişilerin sosyal mesafeye uymadığı gözlendi.

Türkiye genelinde son haftalarda etkili olan soğuk ve yağışlı havanın ardından sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıktı. Günler sonra güneşin yüzünü gösterdiği, baharı andıran havanın tadını çıkarmak isteyen İzmirliler, Alsancak Kordon'a akın etti. Çimlerde oturup, arkadaşlarıyla vakit geçiren gençler, kahvelerini içti, yemeklerini yedi. Bazı vatandaşlar da bisiklet sürüp, sahilde balık tuttu. Vatandaşların maske taktığı gözlenirken, sosyal mesafeye uyulmadığı gözlendi.

Güzel havayı özlediklerini söyleyen Hakan Dündar, "Öğretmen olduğum için boş vaktim çok. Dışarı çıktım o yüzden. Güneşleniyorum, kahvemi yudumluyorum. Havaların ısınmasıyla İzmir halkı kendini sokağa atıyor. İnsanlar koronavirüs salgını nedeniyle yeterince bunaldı. Temiz hava almak istiyorlar. Bütün dünya sıkıldı, bu sebeple herkes dışarıda şu an. Özledik bu havaları" dedi.

Kordon’daki çimlerde arkadaşlarıyla oturan Erkin Gürbüz, "Havanın güzelliği için çıktık. Koronavirüs nedeniyle pek bir aktivite yapamıyoruz. O yüzden Kordon'a geldik. İzmir'in güzelliklerinin tadını çıkarıyoruz. Çok güzel bir hava var. Eskiye doğru dönüyoruz gibi hissediyorum. Yakında mekanlar da açılacakmış, onun da sevinci var içimizde" dedi.

Bir diğer vatandaş Görkem Topuz ise "Arkadaşlarla eğlenelim dedik. Sahilde dolaştık biraz, oturduk. Tek yerimiz sahil oldu artık. İçerilerde yapacak bir şey yok. Mekanlar da kapalı olduğu için kahvemizi alıp, çimlerde oturuyoruz" diye konuştu.

Havanın tadını çıkardıklarını söyleyen Sinan Gözde, "Kuşlar cıvıldamaya başladı. Cemre düştü. Biz de buraya geliyoruz. Önceden hep gelirdik, uzun zamandır gelememiştik. Sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Yürürken ve otururken diğer insanlarla olan mesafeye dikkat ediyoruz" diye konuştu.

Dershaneler uzun süredir kapalı olduğu için göremediği arkadaşlarıyla buluşan Aslı Barlas, "Normalde kafeler açıldığında buluşacaktık ama bugün de havalar güzel olduğu için çıkalım dedik. Ortam güzel. Kordon aynı özlediğimiz gibi. Herkes dışarıda. Daha boş olmasını beklemezdim zaten. Özellikle insanlardan uzakta oturmayı tercih ettik" dedi. Uzun zamandır dışarı çıkmadığını söyleyen Selin Ayakdemir, "Sadece kendi mahalleme çıkıyordum. Dershane arkadaşlarımla da aylardır görüşmüyordum. Ortam fazla değişmemiş, eski günlerdeki gibi. Hava soğuk olduğu için eve tıkılmıştık. Üniversite sınavına gireceğimiz için stres de var, evde olmak boğuyordu. Havanın ısınması iyi oldu" diye konuştu.