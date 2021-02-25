Güneşli havanın tadını çıkardılar

Başkent’te dondurucu soğukların yerini güneşli havalara bırakmasını fırsat bilen çocuklar, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldukları 13.00-16.00 saatlerinde park ve oyun alanlarına akın ediyor.

Ankara’da dondurucu soğuklar yerini güneşli ve sıcak havalara bıraktı. Kışın ortasında bahardan kalma günleri fırsat bilen 18 yaş ve altı çocuklar, koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldukları 13.00-16.00 saatleri arasında park ve oyun alanlarına akın etti. Uzun süredir evde kapalı kalan çocuklar ve minikler, güneşli havalarda dışarıda olmanın ve gönüllerince oynamanın keyfini çıkardı.

ENERJİLERİNİ ATIYORLAR

Pursaklar’ın Saray Mahallesi’nde bulunan bir parkta saat 13.00'ten itibaren aileleriyle birlikte parklara gelen çocukların, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldukları 3 saatlik zaman diliminde oyun alanlarında keyifle vakit geçirdikleri anlar objektiflerimize yansıdı. Parkta bulunan oyun alanlarında eğlenen, bisiklet süren, yürüyüş yapan çocukların sosyal mesafeye dikkat ettikleri ve maske taktıkları gözlendi. Kısıtlamalardan ve dondurucu soğuklardan dolayı uzun zamandır evde kapalı kalan çocuklar, parklarda enerjilerini atma fırsatı yakaladı. Maske kuralına ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görülen aileler ise çocuklarının parktaki neşeli anlarını cep telefonlarıyla kaydetti.

AİLELER DE MEMNUN

Oyun parkına iki çocuğunu getiren bir anne gazetemize yaptığı açıklamada, “Yasaklardan ve soğuk havalardan dolayı çocuklarımızı dışarı çıkartamıyorduk. Bu günlerde güneşli ve sıcak havaların etkisini göstermesiyle birlikte çocuklarımızı kısıtlamadan muaf oldukları saatlerde parka götürmek istedik. Uzun zamandır evde kapalı kalan ve canı sıkılan çocuklarımız, güneşli havaları en iyi şekilde değerlendiriyor. Sokağa çıkma yasağından muaf oldukları 3 saatlik dilim içerisinde oyuncakların hepsine birçok kez biniyor ve enerjilerini atıyorlar. Parktan erken gitmek istemiyorlar. Gördüğünüz gibi çok sayıda çocuk eğleniyor. Onların mutlu şekilde eğlenmesi bizi de mutlu ediyor.” ifadelerini kullandı.

FIRSATI EN İYİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİYORLAR

Güneşli havalarda soluğu parklarda alan çocuklar ise "Birkaç saatlik izin zamanımızı en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Yasaklarda evde canımız sıkılıyordu. Havalar ısınınca ailemize parka gitmek istediğimizi söyledik. Onlar da bizi sokağa çıkabildiğimiz saatlerde parka götürüyor. Arkadaşlarımızla eğleniyoruz. Çok mutluyuz” dedi.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-