  • BIST 91.699
  • Altın 359,157
  • Dolar 6,7656
  • Euro 7,3042
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 18 °C
»

Güneş'ten 'evde kalın' çağrısı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, yeni tip koronavirüsten kurtulmak için futbolseverlere ve tüm vatandaşlara "evde kalın" çağrısında bulundu.
Güneş'ten 'evde kalın' çağrısı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Biz evimizde oynadığımız hiçbir maçı kaybetmedik, bu mücadelede de kazanan taraf yine biz olacağız. Bu salgın hastalığın zincirleme etkisini kesmek ve bulaşma riskini düşürmek için lütfen evlerimizde kalalım." ifadeleri yer aldı. 

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tüm dünyada sürdüğünü ve hayatını kaybeden insanlar olduğunu hatırlatan Güneş, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bir belirsizlik ortamı var ve bu illetle mücadele hepimizin yaşamını olumsuz etkiliyor. Bu hastalığın kriz oluşturacak kadar büyük bir bulaşma hızına sahip olması nedeniyle devletimiz, Bilim Kurulu'nun tavsiye kararlarını izleyerek bizlere evlerimizde kalma çağrısı yaptı. Uluslararası ve şehirler arası seyahatlere kısıtlama getirdi. 20 yaş altı ve 60 yaş üstü yurttaşlarımız için sokağa çıkma yasağı koydu ve sair tedbirler aldı. Birçoğumuz eve kapandık ve bu sürece uyum sağlamaya çabaladık. Risk almamak için yapılabilecek en doğru davranış buydu. Alınan tedbirlerin hepsi de toplum sağlığı için gerekliydi." değerlendirmesinde bulundu.

"Eminim sizler de benim gibi futbolu özlediniz. Ancak içinde bulunduğumuz durumda futbol önceliklerimiz arasında değil. Gün sağlığımızı düşünme zamanıdır. Hiçbir şey onun önüne geçemez. Eğer söz konusu olan tek bir bireyin hayatı bile olsa, bunun karşısında futbolun önemi ne olabilir ki?" sözlerini kullanan Şenol Güneş, şunları kaydetti:

"Mesajı yine futbol üzerinden verirsek, bu hastalıkla savaşımızda bireysel değil, takım oyunu oynamamız gereken bir döneme geçmiş bulunuyoruz. Bu takımda birçok unsur var. Takımımızın bir parçasını görevlerini fedakarlıkla yapmaya devam eden ve bizim minnettar olmamız gereken kesimleri oluşturuyor. Merkezi ve yerel yönetim mensupları, sağlık çalışanları, gıda tedarik zincirinin parçası olanlar ve kuryeler. Diğer parçayı ise vatandaşlarımız oluşturuyor. Özveriyle çalışan bu kişilerin çabalarına bizler de evlerimizde kalarak katkı sağlayacağız. Eğer bu karantina halinin uzamasını istemiyorsak, topyekün bir mücadele vermeliyiz. Herkesin çok dikkatli olması gerekiyor. Bize düşen, kurallara uyarak kendimizi, ailemizi, sevdiklerimizi, ülkemizi ve tüm insanlığı bu salgından korumak olacaktır. Bu mücadeleden başarıyla çıkacağız. Çaresiz değiliz. Güney Kore, Singapur, Hong Kong gibi ülkelerde gösterilen dayanışma ruhu, disiplin ve kurallara sıkı sıkıya uyulması sayesinde salgınla mücadelede çok başarılı sonuçlar alındı. 80 milyonu aşan nüfusuyla biz de Türkiye olarak tüm dünyaya örnek olabiliriz."

Akıllı ve sabırlı olunması gereken günlerde zamanın da iyi kullanılması gerektiğinin altını çizen A Milli Takım Teknik Direktörü, "Temizliğimize dikkat etmek, uykumuzu iyi almak, iyi beslenmek, doğru bilgilenmek ve gelişmeleri takip etmek sağlığımız için çok önemli. Evimizde kalacağız, kendimizi izole edeceğiz, sosyal mesafemizi koruyacağız. Bu konuya yalnızca kendi açımızdan yaklaşmamalıyız. Sağlığımızı koruyarak hem koronavirüs ile hem de mevcut rahatsızlıkları olan kişilerin hizmet taleplerine cevap vermeye çalışan hekimlerimize ve sağlık personeline de yardımcı oluyoruz. Sistemi ayakta tutuyoruz. Evde kalmak zorunda olmak, söylemesi kolay ancak uzun süreli uygulaması kolay bir iş değil. Kaygı ve üzüntü hissetmemiz çok doğal. Ancak, karşı karşıya olduğumuz olağanüstü problem, yalnızca olağanüstü bir gayretle çözümlenebilir. Sonradan yine refaha kavuşacağız." şeklinde görüş belirtti.

"Devlet-millet el ele vermemiz gereken günlerden geçiyoruz." ifadesini kullanan Güneş, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Yöneten de yönetilen de sorumluluk almalı. 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki başarımızı hatırlayalım. Biz evimizde oynadığımız hiçbir maçı kaybetmedik, bu mücadelede de kazanan taraf yine biz olacağız. Bu salgın hastalığın zincirleme etkisini kesmek ve bulaşma riskini düşürmek için lütfen evlerimizde kalalım. Bu vesileyle, tüm Müslüman aleminin yarınki Berat Kandili'ni tebrik ediyor ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Yaklaşmakta olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Ramazan Bayramı gibi milli ve dini bayramlarımızı geçmişte olduğu gibi yine sağlıkla, coşkuyla ve birlikte kutlayabilmek için kısa bir süre daha özveriyle hareket edelim. Sağlıcakla kalın." 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye Futbol Federasyonundan açıklama geldi: Ligler ne zaman başlayacak?03 Nisan 2020 Cuma 11:22
  • Infantino: Hiçbir maç insan hayatından daha önemli değil03 Nisan 2020 Cuma 09:10
  • Abdurrahim Albayrak'ın koronavirüs tedavisi evde devam edecek31 Mart 2020 Salı 17:02
  • Kovid-19 tanısı konan Terim ve Albayrak hakkında Galatasaray'dan açıklama geldi30 Mart 2020 Pazartesi 12:00
  • Cristiano Ronaldo'dan 'evde kal' çağrısı29 Mart 2020 Pazar 15:58
  • TFF Başkanı Nihat Özdemir hakkında suç duyurusu28 Mart 2020 Cumartesi 10:04
  • Fenerbahçe'de 4 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı27 Mart 2020 Cuma 15:18
  • Futbol camiasından Yusuf Günay'a geçmiş olsun mesajları27 Mart 2020 Cuma 14:36
  • Galatasaray başkan yardımcısı Kovid-19'a yakalandı27 Mart 2020 Cuma 12:35
  • Galatasaray teknik direktörü Fatih Terimin sağlık durumu iyi gidiyor27 Mart 2020 Cuma 12:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti