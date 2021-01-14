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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 278 bini geçti

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla görüldüğü Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 1 milyon 278 bini geçti.
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 278 bini geçti

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 806 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 35 bin 140'a yükseldi.

Vaka sayısının 1 milyon 278 bin 303'e çıktığı ülkede, bugüne kadar 7,3 milyondan fazla test yapıldı, virüse yakalananlardan 1 milyon 30 bin 930'u iyileşti.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Kovid-19'un mutasyona uğramış bir türünün öncekinden daha hızlı yayıldığını bildirmişti. Bunun üzerine aralarında Türkiye'nin de olduğu bazı ülkeler, Güney Afrika Cumhuriyeti'ne uçuşlarını durdurmuştu.

Ülke, tatil dönemi boyunca sınır kapılarında görülen yığılmayla mücadele için 20 kara sınır kapısını 15 Şubat'a kadar kapatma kararı almıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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