  • BIST 1.426
  • Altın 453,904
  • Dolar 7,5833
  • Euro 9,2508
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya -5 °C
SON DAKİKAAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 38 kişi hakkında gözaltı kararı
»

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 968 bini geçti

Afrika'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla görüldüğü ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 968 bin 563'e yükseldi.
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 968 bini geçti

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 326 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 25 bin 963'e çıktı. Ülkede, Kovid-19 vaka sayısı 14 bin 305 artışla 968 bin 563'e ulaştı.

Bugüne kadar 6 milyondan fazla testin yapıldığı ülkede, virüse yakalananlardan 822 bin 978'i iyileşti.

Güney Afrika'ya uçuşlar durdurulmuştu
Güney Afrika Cumhuriyeti, Kovid-19'un mutasyona uğramış yeni halinin öncekinden daha hızlı yayıldığını duyurmuştu.

Açıklamanın hemen ardından aralarında Türkiye'nin de olduğu bazı ülkeler, Güney Afrika'ya uçuşları durdurmuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mısır İhvanı, İsrail ile normalleşme girişimlerini reddettiğini duyurdu25 Aralık 2020 Cuma 09:10
  • Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde tekne alabora oldu: 33 ölü25 Aralık 2020 Cuma 09:10
  • ABD'li Dr. Fauci: Sürü bağışıklığı için nüfusun yüzde 90'ının aşılanması gerekebilir25 Aralık 2020 Cuma 09:09
  • Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 968 bini geçti25 Aralık 2020 Cuma 09:09
  • Yemen'de onlarca aile çatışmaların durduğu Ebyen'deki evlerine geri döndü25 Aralık 2020 Cuma 09:08
  • Netanyahu'dan 'başka ülkelerin İsrail'le normalleşme sürecine gireceği' iddiası25 Aralık 2020 Cuma 09:07
  • Filipinler'de 6,3 büyüklüğünde deprem25 Aralık 2020 Cuma 09:07
  • Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege'de fırtına bekleniyor25 Aralık 2020 Cuma 09:06
  • İzmir'de 2 ayrı fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor25 Aralık 2020 Cuma 09:05
  • Vale hizmetlerine düzenleme getiren yönetmelik Resmi Gazete'de25 Aralık 2020 Cuma 09:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti